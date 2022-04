Apps op iOS 14 moeten vanaf begin volgend jaar toestemming voor tracken vragen

Apple gaat pas vanaf begin volgend jaar afdwingen dat apps voor iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 toestemming gaan vragen aan gebruikers om ze te mogen tracken. Het bedrijf stelt de functie uit om ontwikkelaars meer tijd te geven hun apps aan te passen.

Apple meldt het uitstel in een bericht aan ontwikkelaars. Een precieze datum waarop de opt-in-eis voor tracking in gaat, meldt het bedrijf niet, alleen dat deze begin volgend jaar gaat gelden en dat het uitstel ontwikkelaars meer tijd voor 'noodzakelijke veranderingen' aan hun apps moet geven. Aanvankelijk zou de verplichting voor de privacyfunctie in iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 bij de release van die besturingssystemen later dit jaar ingaan. Vanaf die release kunnen app-ontwikkelaars de opt-in al wel activeren, maar hoeven dat nog niet te doen.

De functie moet gebruikers meer duidelijkheid geven welke apps tracking toepassen voor advertenties. Apps moeten een melding geven met de vraag of ze toestemming mogen om te tracken. Gebruikers kunnen dit toestaan of afwijzen en hun keuze later aanpassen. Apps hebben de toestemming nodig om een Identification for Advertisers-code, of IDFA, te ontvangen, waarmee ze gebruikers voor advertentiedoeleinden kunnen tracken.

De wijziging is een van meerdere die de privacy van gebruikers moeten waarborgen. Apple beschrijft dat productpagina's van apps ook duidelijk moeten maken welke datatypen apps verzamelen, wat het privacybeleid is en of code van derde partijen voor adverteren gebruikt wordt.

Facebook uitte vorige week zijn zorgen dat de wijzigingen een enorme daling van zijn inkomsten kan betekenen. Het bedrijf gebruikt de IDFA-codes voor zijn Facebook Audience Network om gerichte advertenties te kunnen tonen.