Nuance: '96 procent iOS-gebruikers VS gaat voor opt-out bij verzoek tracking'

In de afgelopen dagen kwam de bovenstaande headline langs op meerdere nieuwssites zoals Ars Technica, Engadget, Gizmodo en MacRumors. Op Reddit heeft het nieuws 37.000 upvotes. Zo simpel als de cijfers gebracht worden, zijn ze echter niet, geeft zelfs het analyticsbureau toe.

De grafiek waarop het nieuws wordt gebaseerd, spreekt van het 'percentage actieve mobiele gebruikers in Amerika die app tracking toestaan'. Een overdonderende 96 procent, inmiddels 95 procent, zou 'nee' zeggen tegen tracking in apps, aldus analyticsbedrijf Flurry, dat naar eigen zeggen actief is op meer dan twee miljard apparaten. Zo'n extreem scheve verhouding tussen het 'ja'- en 'nee'-kamp is zeker nieuwswaardig, ware het niet dat de situatie iets complexer is.

Per iOS 14.5 hebben gebruikers de keuze of ze toestemming verlenen om onderworpen te worden aan tracking op hun Apple-apparaat, ten doele van advertenties. Die zaak kunnen ze op meerdere manieren regelen: in het opties-menu alle trackingverzoeken op voorhand afwijzen, of per verzoek van een app een antwoord geven.

De adder onder het gras

Stel nou dat een gebruiker bij de ene app zijn fiat geeft voor tracking en bij de andere niet. En stel dat die twee apps beide analytics van Flurry gebruiken. In de grafiek van het bedrijf zitten alleen maar 'ja'-gebruikers en 'nee'-gebruikers, dus waar komt zo'n geval dan terecht? Deze vraag stelde Tweakers aan Flurry, die verwees naar dezelfde vraag van Seth Berman, Senior Director, Performance Marketing bij Adobe, en Flurry's antwoord daarop.

"Als een gebruiker bij de ene app voor de opt-in gaat en bij de andere voor de opt-out, beschouwen we dat als twee apparaten: een opt-in-apparaat en een opt-out-apparaat", verklaart Flurry. Een gebruiker kan er dus ook daadwerkelijk een zijn in de grafiek, maar ook twee, of misschien wel drie of meer. Dat lijkt een min of meer acceptabele oplossing voor een zaak met dit niveau van complexiteit. Het probleem zit hem er dan echter in dat de kop van de grafiek, 'percentage gebruikers dat tracking toestaat' dus niet klopt. Dat moet eerder iets zijn als 'percentage instemmende antwoorden op tracking requests in iOS 14.5'.

Met de kennis van wat de kop van de grafiek zou moeten zijn, rijst meteen de vraag hoeveel gebruikers het dan écht om gaat. Bovendien zou je voor een beter beeld meer informatie moeten hebben: hoeveel gebruikers antwoordden alleen maar 'nee', hoeveel 'ja' en hoeveel 'een mengsel van beide'? En hoe ziet dat mengsel van beide er dan uit en hoe groot is het? Deze informatie zou het moeilijker maken om een simpel en duidelijk nieuwsartikel naar buiten te brengen, want het wordt meteen tien keer zo complex, maar de informatie is wel betrouwbaarder.

Seth Berman, de man van Adobe, tekent het protest al aan: "Je zou kunnen overwegen om die methode te noteren en niet naar de cijfers refereren als 'percentage gebruikers'. Flurry is in deze zaak een prominente bron voor mensen, maar de data wordt al misbruikt". Ook stipt hij aan dat er tot iOS-versie 14.5.1 een bug was waarbij de system-level-setting onder bepaalde omstandigheden niet goed werd doorgevoerd.

Cijfers hebben beperkte waarde, maar zijn niet waardeloos

Hoewel er dus zeker iets aan te merken valt op de grafiek-headline van Flurry, de headlines van die nieuwssites en de Redditpost met 37.000 upvotes, neemt het niet weg dat deze zeer vroege cijfers een grof beeld schetsen van een situatie die niet positief is voor partijen die gebruikers willen tracken.

De cijfers van Flurry zijn echter niet allemaal dubieus. Het bedrijf noteert ook hoeveel van de gebruikers die het volgt, de tracking in de systeeminstellingen uitschakelt en dus automatisch iedere app een 'nee' geeft. Wereldwijd heeft vijf procent van de 5,3 miljoen gebruikers aangegeven nooit gevolgd te willen worden en in de VS is dat drie procent van de 2,5 miljoen gebruikers. Die cijfers zijn van afgelopen vrijdag.