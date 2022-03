Google gaat opt-out van gepersonaliseerde reclame Android handhaven

Nadat Apple met App Tracking Transparency is gekomen, volgt Google met handhaving van zijn opt-out voor gepersonaliseerde advertenties. Vanaf laat in 2021 gaat het systeem bij een opt-out de advertising ID van een gebruiker ook daadwerkelijk afschermen van apps.

Nu is de situatie nog zo dat bij een opt-out in het instellingenmenu de advertising ID nog steeds opgevraagd kan worden door Android-apps en dus onverminderd gebruikt kan worden, zo schrijft Ars Technica. De functie zit sinds 2013 in het mobiele besturingssysteem. "Als appmakers zich aan de regels zouden houden, was deze maatregel van Google niet nodig", betoogt Ars.

Google laat op een supportpagina weten dat met ingang van 'laat in 2021' de advertising ID naar een reeks nullen wordt veranderd als men voor de opt-out gaat. Dat zal gebeuren via een update van de Play Services en begint met Android 12-apparaten. 'Vroeg in 2022' moet dit zich uitbreiden naar 'apparaten die Google Play ondersteunen', dus vrijwel alle Android-apparaten.

Apple kwam in iOS 14.5 met zijn App Tracking Transparency. Vanaf toen moest iedere app uitdrukkelijke toestemming vragen aan de gebruiker om hun gedragingen te volgen en op te slaan in een advertentieprofiel. Ook is er in de systeeminstellingen de optie om op voorhand alle trackingverzoeken af te slaan. Zeker Facebook en diens dochter Instagram zijn niet blij met de komst van de functie: zij vragen om de opt-in met de begeleidende opmerking dat men zo 'helpt om Facebook en Instagram gratis te houden'.