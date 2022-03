Alienware: ontbrekende gpu-cores in m15 R5-laptop veroorzaakt door fout in bios

Recentelijk kwam aan het licht dat de GeForce RTX 3070-gpu in Alienware m15 Ryzen Edition-laptops over slechts 4608 CUDA-cores leek te beschikken, in plaats van 5120 cores. Alienware laat weten dat dit probleem is veroorzaakt door een fout in de vbios.

Alienware laat aan techwebsite Tom's Hardware weten dat het bedrijf binnenkort komt met een update voor de vbios van de betreffende laptopmodellen. Deze update moet het probleem oplossen en verschijnt naar verwachting halverwege juni, aldus het bedrijf.

Het probleem werd eerder deze week gemeld door gebruikers op Reddit en het Notebookreview-forum. Gebruikers van die platforms merkten op dat de RTX 3070-gpu's in hun m15 R5-laptops beschikten over 4608 CUDA-cores, zo bleek uit screenshots van de GPU-Z- en HWiNFO-software. Dat is 512 cores en tien procent minder dan normaal; de mobiele RTX 3070-gpu hoort 5120 CUDA-cores te hebben.

Bepaalde gebruikers meldden ook dat hun gpu's over te weinig Tensor-cores en kernen voor raytracing beschikten. De kloksnelheden van de gpu leken verder ongewijzigd ten opzichte van de 'reguliere' RTX 3070 voor laptops. Het is niet duidelijk of de CUDA-cores daadwerkelijk waren uitgeschakeld, of dat ze alleen verkeerd werden gerapporteerd.

Bepaalde gebruikers meldden dat het probleem werd verholpen door de vbios van een Alienware m15 Ryzen Edition m4-laptop met RTX 3070-gpu te flashen, hoewel dit andere problemen kan veroorzaken. Alienware raadt dit dan ook sterk af. "We valideren momenteel de oplossing en verwachten dit probleem al halverwege juni op te lossen. In de tussentijd raden we niet aan om een vbios van een ander Alienware-platform te gebruiken om dit probleem op te lossen", vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan Tom's Hardware.