Asetek introduceert gpu-waterkoeler die in pci-e-slot past in Alienware-desktop

Asetek heeft deze week zijn 'Rad Card' geïntroduceerd. Dit is een aio-waterkoeler voor gpu's. De koeler heeft het formaat van een videokaart, en kan in een pci-e-slot geplaatst worden. Het product wordt gebruikt in de Alienware R11. Het is onduidelijk of het product los verkocht wordt.

De Rad Card moet het volgens Asetek mogelijk maken om zowel een cpu als een gpu te waterkoelen in kleinere behuizingen. Dit is omdat de Rad Card geen losse radiator heeft, waardoor er ruimte overblijft voor een aio-waterkoeler voor de cpu. De koeler wordt geplaatst in een pci-e-slot, en heeft het formaat van een losse videokaart.

De uitbreidingskaart herbergt een radiator, een reservoir en een pomp. Ook zit er een blower-ventilator in de kaart verwerkt, die het geheel moet koelen. De koeler wordt onder andere gebruikt in Alienware's aankomende Aurora R11-desktop. Het product wordt in deze pc gebruikt om een RTX 2080 Super van Nvidia te koelen.

Asetek richt zich vooral op het produceren van producten voor oem's, dus het is niet zeker of de Rad Card ook wordt geïntroduceerd voor losse verkoop. Het bedrijf doet dan ook geen uitspraken over beschikbaarheid van de Rad Card. Wel stelt het bedrijf op Twitter dat niet alle Rad Cards naar Dell zijn verscheept. Vermoedelijk zullen we in de toekomst dus meer producten zien met deze gpu-waterkoeler.