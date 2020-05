Wifi 6-access point van Ubiquiti verschijnt in webshop voor 99 dollar

Er is een UniFi-access point met wifi 6-ondersteuning van Ubiquiti verschenen op de Amerikaanse webshop van het bedrijf. De UniFi 6 Lite is momenteel alleen verkrijgbaar voor early access-leden en kost 99 dollar. Wanneer het product officieel uitkomt, is nog onbekend.

De UniFi 6 Lite is eerder deze week in de Amerikaanse early access-winkel van Ubiquiti verschenen. Het nieuwe UniFi-product toont visueel grote gelijkenissen met de huidige access points van Ubiquiti. De UniFi 6 Lite is dan ook compatibel met de covers en de bevestigingsbeugels van de nanoHD-access point. De UniFi 6 Lite kan dus aan muren of aan het plafond bevestigd worden middels vier schroeven.

Nieuw is de ondersteuning voor wifi 6. Huidige access points van Ubiquiti bieden deze ondersteuning niet. De UniFi 6 Lite ondersteunt dan ook 2x2 mu-mimo en ofdma . De access point haalt volgens de fabrikant snelheden tot 1,2Gbit/s op de 5GHz-frequentie. Op 2,4GHz haalt het product een theoretische snelheid van maximaal 300Mbit/s. De huidige UniFi AP-AC Lite haalt snelheden van 867Mbit/s en 300Mbit/s op die respectievelijke frequenties. De nieuwe UniFi 6 Lite-access point biedt geen ondersteuning voor de nieuwe wifi 6e-standaard, die gebruik kan maken van de 6GHz-frequentie. Het gebruik van deze frequentie is in de VS in april goedgekeurd door de FCC.

De access point beschikt over een gigabitethernetaansluiting, en wordt direct via ethernet van stroom voorzien via een PoE-switch of -injector. Vermoedelijk wordt een PoE-injector meegeleverd, aangezien dit bij huidige Ubiquiti-ap's ook het geval is. Dit wordt momenteel echter niet expliciet vermeld op de productpagina. Verdere specificaties zijn ook nog niet bekend.

Op het moment van schrijven staat de UniFi 6 Lite te koop voor 99 dollar. Omgerekend en met btw is dat 110,70 euro. De access point is momenteel uitverkocht, en lijkt alleen beschikbaar te zijn in de Amerikaanse early access-webshop. Wanneer het product officieel uitkomt, is nog onbekend. Ook zijn er nog geen details over de beschikbaarheid in Europa. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Ubiquiti.