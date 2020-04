FCC geeft groen licht voor gebruik 6GHz-band voor wifi 6e

De Federal Communications Commission maakt 1200MHz van het spectrum in de 6GHz-frequentieband beschikbaar voor wifi. Daarmee is een belangrijk obstakel naar de komst van wifi 6e weggenomen.

De FCC heeft nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van 1200MHz aan spectrum in de 6GHz-band zonder dat hier licenties voor nodig zijn. De Amerikaanse instantie is met zijn beslissing de eerste toezichthouder die akkoord gaat met het gebruik van de frequenties voor wifi 6e, stelt de Wi-Fi Alliance, de organisatie die de implementatie van de wifistandaard overziet.

De alliantie verwacht dat de eerste producten met ondersteuning voor wifi 6e dit jaar uitkomen en zo moeten de eerste wifi 6e-toegangspunten in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. Dan gaat het naar verwachting om 'wifi 6e draft'-ondersteuning tot de certificeringsprocedures opgesteld en afgerond zijn. Smartphones, pc's, tv's en vr-headsets volgen in 2021 volgens de alliantie. De ondersteuning verloopt via chipsets, bestaande apparaten komen dus niet in aanmerking. Ook is de beschikbaarheid buiten de VS afhankelijk van goedkeuring door lokale toezichthouders.

Intel en Broadcom tonen zich verheugd met de goedkeuring. Intel meldt vorige maand samen met Broadcom een demonstratie bij de FCC gegeven te hebben waarbij snelheden van bijna 2Gbit/s en een latency van 2 milliseconde gedemonstreerd werden.

De Wi-Fi Alliance kondigde wifi 6e in januari aan. Het gaat om een uitbreiding op wifi 6, oftewel het 802.11ax-protocol die het mogelijk maakt voor apparaten om de 6GHz-frequentieband in te zetten, in aanvulling op de 2,4GHz- en 5GHz-banden. Daarvoor is dus 1200MHz in de 6GHz-band beschikbaar, met bijvoorbeeld tot zeven kanalen met een breedte van 160MHz. Wifi 6e maakt hogere snelheden, lagere latency en hogere capaciteiten mogelijk, met minder kans op congestie. Het bereik is door de hogere frequenties wel wat beperkter dan 5GHz en flink wat beperkter dan 2,4GHz.

Bron: Broadcom