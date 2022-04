Europese Commissie keurt gebruik 6GHz-band voor Wi-Fi 6E goed

De Europese Commissie heeft het gebruik van de frequentieband van 5945MHZ tot 6425MHz voor Wi-Fi 6E goedgekeurd. Lidstaten moeten deze uiterlijk 1 december 2021 beschikbaar maken voor de nieuwe wifigeneratie.

Lidstaten moeten zorg dragen dat de toegang tot het deel van het spectrum van 5925 tot 6425MHz op een non-exclusive, non-interference en non-protected basis gebeurt, oftewel dat signalen niet verstoord mogen worden door ander gebruik van de frequentieband. De harmonisatie van het gebruik van het betreffende radiospectrum voor Wi-Fi 6E is bekendgemaakt door Europees Commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton.

Het besluit volgt op de goedkeuring voor het gebruik van de 6GHz-frequentie band door de Electronic Communications Committee in november vorig jaar. De stap maakt dat Wi-Fi 6E-apparaten in Europa verzekerd zijn van het gebruik van 6GHz, in aanvulling op 2,4GHz en 5GHz voor wifi. Hierdoor moet minder congestie optreden voor betere en stabielere verbindingen en Wi-Fi 6E moet zo hogere snelheden kunnen bieden.

Wi-Fi 6E werkt met kanalen met een breedte tot 160MHz. Bij wifi op 5GHz passen er maximaal twee 160Mhz-kanalen in het daarvoor vrijgegeven spectrum, Wi-Fi 6E voegt er daar drie aan toe in de beschikbare 480MHz. Dat is nog altijd minder dan de zeven 160MHz-kanalen in de volledige 1200MHz die bij 6E mogelijk is. In de Verenigde Staten komt wel de volledige 1200MHz vrij.

Wi-Fi 6E is een uitbreiding van de Wi-Fi 6-standaard, ofwel 802.11ax, en de belangrijkste wijziging is de toevoeging van 6GHz aan de bestaande twee wifi-banden: 2,4GHz en 5GHz. Meerdere fabrikanten hebben al netwerkapparaten voor de standaard aangekondigd.