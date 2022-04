Netgear introduceert goedkopere versie van Nighthawk-router met Wi-Fi 6E

Netgear heeft de Nighthawk RAXE300 geïntroduceerd, een goedkopere variant van de RAXE500-router die het bedrijf een jaar geleden aankondigde. De nieuwe router heeft minder antennes voor de 2,4GHz- en 6GHz-banden, met lagere snelheden op deze frequenties tot gevolg.

Waar de RAXE500 voor elke frequentieband vier antennes heeft, heeft het RAXE300-model alleen voor de 5GHz-band vier antennes. De 2,4GHz- en 6GHz-banden moeten het elk met twee antennes doen. De theoretische maximale snelheden zijn bij deze twee frequentiebanden dan ook gehalveerd in vergelijking met het topmodel. Bij 2,4GHz komt die snelheid uit op 600Mbit/s, bij 6GHz kunnen gebruikers maximaal 2,4Gbit/s verwachten. Doordat de 5GHz-band wel vier antennes heeft, ligt de maximale theoretische snelheid op 4,8Gbit/s.

Andere wijzigingen zijn dat de RAXE300-variant volgens de specificaties geen beamforming ondersteunt, een tragere 1,7GHz-quadcore heeft en één USB-3.0-poort heeft. Het topmodel heeft twee USB-poorten en een 1,8GHz-quadcore. Voor het topmodel belooft Netgear daarnaast een maximaal wifibereik van 325 vierkante meter; bij de RAXE300-router is dit 232 vierkante meter. Beide routers hebben vier gigabitpoorten en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting.

Netgear introduceert daarnaast de Orbi Pro SXK50-meshrouter die tussen de SXK30 en SXK80 invalt. Deze meshrouter is bedoeld voor thuiskantoren en bedrijven en ondersteunt Wi-Fi 6. De meshrouter heeft een 2x2-opstelling voor de 2,4GHz-band en een 4x4-opstelling voor de 5GHz-band. Bij 5GHz ligt de theoretische maximale snelheid op 2,4Gbit/s. Een enkele router heeft een bereik van maximaal 232m². De router ondersteunt drie gigabitpoorten; elke satelliet heeft er vier. Op de meshrouter kunnen maximaal 75 apparaten tegelijk aangesloten worden.

Verkoop van de Nighthawk RAXE300 moet in het tweede kwartaal in Nederland beginnen. De Amerikaanse adviesprijs is omgerekend met btw 428 euro. De Orbi Pro SXK50 komt later dit kwartaal beschikbaar in Europa. Een set met router en satelliet krijgt een Amerikaanse adviesprijs van omgerekend met btw 482 euro.