Amazon kondigt eero Pro 6E-meshrouter aan met Wi-Fi 6E-ondersteuning

Amazon heeft twee nieuwe eero-meshrouters aangekondigd: de eero 6+ en de eero Pro 6E. Laatstgenoemde is de eerste Wi-Fi 6E-meshrouter van het bedrijf en heeft een maximale draadloze snelheid van 1,3Gbit/s. De eero 6+ is een goedkopere gigabitmeshrouter.

De eero Pro 6E krijgt een gigabitpoort en een 2,5-gigabitpoort. De meshrouter kan daarnaast de 6GHz-frequenties gebruiken binnen Wi-Fi 6E om een maximale draadloze snelheid van 1,3Gbit/s te halen. Het meshnetwerk zou maximaal 100 apparaten tegelijk ondersteunen en een enkele meshrouter biedt een bereik van maximaal 186 vierkante meter.

Een enkele eero Pro 6E is 14,2x13,8x5,1cm groot en heeft een 1GHz-dualcore-cpu, 1024MB geheugen en 4GB opslag. Eén eero Pro 6E kost omgerekend met btw 330 euro. Bundels met twee of drie routers kosten respectievelijk 550 euro en 771 euro, omgerekend met btw. Of en wanneer de meshrouters in Nederland en België beschikbaar komen, is niet duidelijk.

De eero 6+ ondersteunt in tegenstelling tot de Pro 6E geen 6GHz-frequenties en is volgens Amazons zijn goedkoopste gigabitmeshrouter. Deze heeft twee gigabitpoorten en kan een internetaansluiting bieden aan ruim 75 apparaten tegelijk. De eero 6+ heeft een bereik van 139 vierkante meter.

Eén eero 6+ meet 9,94x9,7x6,58cm en heeft dezelfde cpu- en opslagspecificaties als de eero Pro 6E, maar de helft minder geheugen. Een enkele eero 6+ kost 153 euro; bundels met twee of drie kosten 263 en 330 euro. Deze prijzen zijn omgerekend en inclusief btw.