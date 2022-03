Nederlandse overheid stelt 6GHz-band beschikbaar voor Wi-Fi 6E

De Nederlandse overheid heeft het Nationaal Frequentieplan 2014 aangepast, waardoor een deel van de 6GHz-band gebruikt mag worden voor Wi-Fi 6E. Eerder keurde België het gebruik van deze band al goed. Het gaat om de frequentieband van 5945MHz tot 6425MHz.

Volgens het gewijzigde Nationaal Frequentieplan 2014 mag de frequentieband van 5945MHz tot 6425MHz nu ook gebruikt worden voor mobiele communicatie, korteafstandapparatuur en breedbanddata-transmissieapparatuur. Hiermee mogen Wi-Fi 6E-apparaten in Nederland de 6GHz-band gebruiken voor draadlozenetwerkverbindingen. De frequentieband wordt daarnaast al langer ingezet voor satellietgrondstations en Fixed Service-systemen.

Deze zomer keurde de Europese Commissie het gebruik van de 6GHz-band goed. Lidstaten moesten uiterlijk op 1 december deze frequentieband beschikbaar stellen voor wifi. Waarom Nederland deze deadline niet heeft gehaald en of hier nog consequenties aan vastzitten, is niet duidelijk. België stelde de 6GHz-band in oktober beschikbaar voor wifi.

Deze extra wifi-band zorgt ervoor dat data met een hogere snelheid verzonden kan worden en dat er minder congestie op het wifi-netwerk zit. De wifi-kanalen zijn maximaal 160MHz breed; in het beschikbare 480MHz komen daardoor drie extra banden vrij. Overigens wordt in de EU vooralsnog slechts een beperkt deel van de 6GHz-beschikbaar gesteld voor wifi; in bijvoorbeeld de Verenigde Staten komt 1200MHz vrij voor 6E.