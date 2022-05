Kuo: mixedrealityheadset van Apple krijgt ondersteuning voor Wi-Fi 6E

De nog onaangekondigde Apple VR- annex AR-headset gaat volgens analist Ming-Chi Kuo ondersteuning bieden voor Wi-Fi 6E. Zo wil Apple een hogere bandbreedte realiseren en de latentie verlagen met betrekking tot zijn mixedrealitybril, aldus de analist.

Apple voegt ondersteuning voor het Wi-Fi 6E-protocol toe zodat de headset geen bekabelde verbinding nodig heeft met een computer, meldt Kuo in een rapport waar 9to5Mac over schrijft. Volgens de analist is een groot nadeel van mixedrealitybrillen die tot nu toe op de markt zijn gebracht, dat ze allemaal een bekabelde verbinding nodig hebben. Dit is omdat ze extra bandbreedte vereisen vanwege de benodigde hoge resolutie. Daarom denkt Kuo dat in de toekomst meer van dat soort apparaten Wi-Fi 6E zullen gebruiken.

In het rapport schrijft Kuo dat ook Meta, oftewel Facebook, en Sony in 2022 een mixedrealityheadset met Wi-Fi 6E zullen introduceren. Op de lange termijn verwacht Kuo dat headsetmakers mmWave-5G zullen implementeren in de MR-brillen, aangezien daarmee de draadloze ervaring nog beter moet worden. Wi-Fi 6E is een uitbreiding van het 802.11ax-protocol. Het voegt gebruik van de 6GHz-frequentieband toe, voor snellere en stabielere wifiverbindingen.

Kuo verspreidt al langer informatie over een mixedrealitybril van Apple. Zo vertelde hij in maart dat de headset een standalonemodel wordt en micro-oledschermen krijgt. Kuo denkt dat de headset in het laatste kwartaal van 2022 in productie gaat. Mark Gurman van Bloomberg noemt in een nieuwsbrief van zondag eveneens een releasejaar van 2022 voor de headset, zo schrijft Apple Insider. Het apparaat wordt waarschijnlijk niet goedkoop; volgens een verslag van The Information moet het apparaat zo'n drieduizend dollar gaan kosten.