Apple bevestigt bedrijf voor vr-uitzendingen NextVR overgenomen te hebben

Apple heeft NextVR overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken en zenden van vr-beelden van onder andere sporten naar vr-headsets. Niet bekend is waarom Apple NextVR inlijft, maar er zijn al jaren geruchten dat Apple aan een ar-headset werkt.

Apple heeft tegen Bloomberg de bevestiging uitgesproken dat NextVR is overgenomen, nadat 9to5mac vorige maand het gerucht over deze overname al openbaar maakte. Die site had het over een overnamebedrag van 100 miljoen dollar. Apple zelf meldt hier niets over in zijn bevestiging.

De site van NextVR meldt dat het bedrijf 'een nieuwe richting is ingeslagen'. NextVR is een bedrijf uit Californië dat gespecialiseerd is in vr-uitzendingen en hier overeenkomsten voor heeft met onder andere de Fox Sports en de NBA. Naast sport richt het bedrijf zich op vr-livestreams van muziekoptredens en andere evenementen.

Apple werkt al langer aan augmentedrealitytoepassingen voor zijn iPhones en iPads maar er zijn ook al sinds 2016 geruchten dat het bedrijf aan een headset voor ar werkt. In 2017 en 2018 zou het bedrijf voor dit doel maker van ar-headsets hebben overgenomen. In 2019 nam Apple bovendien de Nederlandse vr-expert Arthur van Hoff in dienst.