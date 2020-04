'Apple neemt Ierse start-up Voysis voor intelligente spraakherkenning over'

Apple heeft naar verluidt Voysis overgenomen, een Ierse start-up die een platform voor intelligente spraakherkenning heeft ontwikkeld. Ook zou Apple bezig zijn met het overnemen van NextVR, een platform voor het streamen van videobeelden in vr.

Volgens Bloomberg heeft Apple het Ierse Voysis overgenomen. De website van de start-up is offline en Apple laat in een algemeen statement weten dat het soms kleine bedrijven overneemt en daar niet inhoudelijk over communiceert. Vermoedelijk neemt Apple het bedrijf over om zijn Siri-spraakassistent te verbeteren.

Voysis specialiseerde zich in het herkennen van spraak op een natuurlijke wijze. De start-up maakte techniek voor digitale assistenten in apps van winkels. Op de eigen site beschreef Voysis een voorbeeld waarbij mensen zeggen dat ze een nieuwe tv nodig hebben, gevolgd door 'mijn budget is duizend dollar'. Het ai-model van Voysis is erop gericht om dergelijke 'natuurlijke spraak' goed te interpreteren.

Het in 2012 opgerichte Voysis gebruikt naar eigen zeggen Wavenets, een methode die door Googles DeepMind in 2016 is ontwikkeld. Een oprichter van Voysis zei in 2018 dat het getrainde ai-model van het bedrijf 25MB opslagruimte vereist. Dat maakt het eenvoudig om de software offline te gebruiken op bijvoorbeeld een smartphone.

Apple zou ook bezig zijn met een andere overname. Volgens 9to5mac wil de iPhone-maker NextVR inlijven. Dat bedrijf uit Californië biedt techniek aan om evenementen in vr uit te zenden. Het bedrijf heeft samenwerkingen met de NBA, Fox Sports, Wimbledon en andere partners. Ook beschikt NextVR over patenten voor het upscalen van videostreams voor weergave in vr. Er zou honderd miljoen dollar gemoeid zijn met de overname. Apple en NextVR hebben niet gereageerd op het verhaal, maar medewerkers zou al zijn verteld dat ze misschien moeten verhuizen.

Apple neemt geregeld kleine bedrijven over zonder daarover details bekend te maken. Ceo Tim Cook zei vorig jaar dat Apple in een half jaar 20 tot 25 bedrijven had overgenomen. Dat komt neer op bijna één overname per week. Gemiddeld neemt Apple iedere twee à drie weken een bedrijf over, zei Cook.