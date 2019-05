Tim Cook: Apple heeft in afgelopen halfjaar 20 tot 25 bedrijven gekocht

Apple neemt gemiddeld elke twee tot drie weken een bedrijf over. Dat zegt ceo Tim Cook in een interview met CNBC. In de afgelopen zes maanden heeft de iPhone-fabrikant 20 tot 25 bedrijven overgenomen. Apple maakt weinig bekend over zijn overnames.

'We nemen alles over dat we nodig hebben en een strategisch belang heeft', zegt Cook tegen CNBC. Het doel van de meeste overnames is het in handen krijgen van werknemers of intellectuele eigendommen. Apple maakt de meeste van zijn overnames niet zelf bekend. Soms komt nieuws over een overname naar buiten als het bedrijf dat gekocht wordt door Apple daar iets over bekendmaakt.

Volgens Cook neemt Apple gemiddeld elke twee tot drie weken een bedrijf over. In de afgelopen zes maanden waren dat echter 20 tot 25 bedrijven. Dat komt overeen met gemiddeld één overname per week.

Vorig jaar nam Apple Texture over, een applicatie voor het lezen van tijdschriften. De expertise van dat bedrijf werd gebruikt voor het opstarten van Apple News+. In 2018 kreeg Apple ook Akonia Holographics in handen. Die start-up claimde met zijn HoloMirror-techniek goedkope en lichte ar-headsets met een grote kijkhoek mogelijk te kunnen maken. Dit jaar zou Apple Pullstring overgenomen hebben, een bedrijf dat spraaksoftware maakt.

Apple heeft een geldreserve van ruim 225 miljard dollar, maar het bedrijf doet niet veel grote overnames. De grootste overname in de recente geschiedenis was die van Beats in 2014, waar Apple 3 miljard dollar voor betaalde. De muziekstreamingdienst Apple Music komt voort uit die overname. Een andere relatief grote overname was die van Shazam vorig jaar, maar het exacte overnamebedrag daarvan is niet bekendgemaakt.