Apple neemt Brits bedrijf voor computational photography over

Apple heeft Spectral Edge overgenomen, een klein Brits bedrijf dat zich richt op computational photography, algoritmes om de beeldkwaliteit van foto's te verbeteren. De techniek zet onder andere infrarood in om de beelden te kunnen verbeteren.

Apple heeft de overname niet zelf bekendgemaakt, maar uit documenten van de Britse evenknie van de Nederlandse Kamer van Koophandel blijkt dat Spectral Edge inmiddels onder leiding staat van een Apple-jurist. Bloomberg constateert dat het bedrijf daarmee onder Apple valt. Het is onbekend welk bedrag met de overname is gemoeid.

Spectral Edge is gevestigd in Cambridge en komt voort uit het wetenschappelijke Colour Lab van de University of East Anglia. Het bedrijf ontwikkelt technieken onder de naam Image Fusion voor beeldverwerking op basis van machine learning, die zowel software- als hardwarematig werken. Het bedrijf zet onder andere informatie afkomstig van infraroodsensoren in om foto's en video's die genomen zijn bij verschillende lichtomstandigheden, te verbeteren. Het bedrijf claimt ook bij slechte lichtomstandigheden een accurate witbalans te kunnen leveren.

Waarschijnlijk gaat Apple de techniek inzetten om de kwaliteit van de camera's van zijn iPhones te verbeteren. Smartphonefabrikanten nemen steeds meer hun toevlucht tot computational photography voor betere camerabeelden van smartphones.