Gearbox kondigt PS5-game Godfall aan die eind 2020 verschijnt

Godfall is de eerste game die officieel voor de PS5 is aangekondigd. Het spel wordt ontwikkeld door Counterplay en uitgegeven door Borderlands-maker Gearbox. De game komt eind 2020 uit. Er komt ook een pc-versie beschikbaar via de Epic Games Store.

Godfall werd tijdens de Game Awards voor het eerst getoond. De game komt eind 2020 uit en wat consoles betreft is dat exclusief voor de PlayStation 5. Rond die tijd moet de aankomende console ook uitkomen. Hiermee is het de eerste PS5-game die officieel is aangekondigd. De trailer bestaat volledig uit in-engine beelden en biedt vermoedelijk dus een klein voorproefje van de grafische prestaties van de aankomende console.

De game wordt ontwikkeld door Counterplay, dat bestaat uit voormalige ontwikkelaars van onder andere Call of Duty, Destiny 2, God of War en Horizon: Zero Dawn, schrijft Polygon. De game wordt uitgegeven door Gearbox Publishing. De game komt, naast de PS5, ook uit op pc via de Epic Games Store. Gearbox vertelt aan Eurogamer dat de game niet op de PS4 uitkomt en dat de pc-versie van de game in ieder geval twaalf maanden lang exclusief via de Epic Games Store beschikbaar blijft. Daarna zou de game eventueel op andere pc-platforms kunnen verschijnen.

In de cgi-trailer wordt een drietal personages in volledig ornaat getoond. Deze heroes vluchten uit een ineenstortend gebouw. Godfall is volgens de ontwikkelaar een third-person actiegame met 'realtime melee-combat' en een focus op het vergaren van in-game buit. Het spel speelt zich af in een nieuw 'universum' en wordt ontwikkeld in Unreal Engine 4. De game kan in singleplayermodus gespeeld worden, maar volgens de ontwikkelaar is het spel 'beter met vrienden'.