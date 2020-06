Gearbox toont gameplaytrailer van Godfall

Gearbox heeft een gameplaytrailer van Godfall uitgebracht. De actiegame verschijnt eind dit jaar voor de PlayStation 5 en komt ook uit voor de pc via de Epic Games Store. Godfall werd eind vorig jaar al aangekondigd.

Na een eerste filmische trailer vorig jaar, toont uitgever Gearbox nu een gameplaytrailer van Godfall. De actiegame wordt gemaakt door ontiwkkelaar Counterplay Games. De studio omschrijft het spel als een looter-slasher melee-actie-rgp.

De game speelt zich af in het fitcieve Aperion en spelers nemen de rol aan van de laatste Valorian-ridder, een 'godachtige krijger' met die van zogenaamde Valorplates gebruik kan maken, dat zijn 'legendarische' pantsersets. Er zijn twaalf verschillende pantsers, ieder met andere iegenschappen.

Spelers moeten vijanden verslaan om zo uiteindelijk uit te komen bij de god Macros, om die vervolgens uit te dagen. Vechten gaat met wapens uit vijf verschillende klassen. In de trailer komen veel slagwapens zoals zwaarden, speren en degens langs. De game kan solo gespeeld worden, of in coop met maximaal drie spelers tegelijk.

Godfall komt tijdens de feestdagen eind dit jaar uit. Een exacte datum is nog niet genoemd, maar de game komt dus in dezelfde periode uit als de PlayStation 5. De game verschijnt voor de console van Sony en zal via de Epic Games Store beschikbaar komen op de pc.