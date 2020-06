Resident Evil Village verschijnt in 2021 voor PlayStation 5, Xbox Series X en pc

Capcom heeft Resident Evil Village aangekondigd, de opvolger van Resident Evil 7. De nieuwe horrorgame gebruikt wederom een eerstepersoonsperspectief. Het spel verschijnt in 2021 voor de next-genconsoles en op Steam.

Sony toonde Resident Evil Village in zijn PlayStation 5-presentatie, maar Capcom meldt dat het spel ook uitkomt voor de Xbox Series X. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt, wel zeggen de makers aan het einde van de zomer met meer details te komen.

In een eerste trailer tonen de makers beelden van de omgeving en gaan ze in op het verhaal van Resident Evil Village. De game wordt gemaakt met Capcoms eigen RE Engine, die ook gebruikt is voor onder andere Resident Evil 7 en Devil May Cry 5. Voor de next-genconsoles zijn optimalisaties gemaakt om alles uit de engine te halen, zeggen de ontwikkelaars.

Hoewel Capcom de game niet Resident Evil 8 noemt, kunnen spelers het spel wel zodanig beschouwen. De titel verwijst ook subtiel naar het getal acht; als Village in hoofdletters wordt geschreven komen de eerste vier tekens overeen met het Romeinse cijfer VIII, ofwel 8.