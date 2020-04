Gerucht: Resident Evil 8 is firstpersongame en verschijnt volgend jaar

Volgens een gerucht brengt Capcom volgend jaar Resident Evil 8 uit en maakt de horrorgame gebruik van een eerstepersoonsperspectief. De game zou in ontwikkeling zijn geweest als Resident Evil Revelations 3, maar nu toch als deel acht worden uitgebracht.

In het achtste deel in de Resident Evil-serie zouden hallunicaties, occultisme, waanzin en het niet kunnen vertrouwen op anderen centraal staan. Met dergelijke thema's en het eerstepersoonsperspectief zou de game flink afwijken van zijn voorgangers.

Dat zou komen doordat de game aanvankelijk werd ontwikkeld als Revelations 3, het derde deel in de spin-off van de Resident Evil-serie. Testers zouden echter zo enthousiast zijn geweest over de game dat Capcom besloot het spel in de primaire serie uit te brengen. Ook zou de uitgever niet willen dat er lange tijd tussen het verschijnen van Resident Evil 7 en 8 zou zitten. Deel 7 kwam begin 2017 uit. Het nieuwe spel zou voor zowel de huidige consoles als de next-genconsoles worden ontwikkeld.

De informatie is afkomstig van AsetheticGamer aka Dusk Golem, die geregeld informatie deelt over horrorgames die nog niet zijn uitgekomen. Hij heeft eerder juiste informatie over het verschijnen van de Resident Evil 3-remake gedeeld, maar zijn gerucht over het in ontwikkeling zijn van diverse Silent Hill-games, werd door Konami ontkracht. Of hij het bij het juiste eind heeft over Resident Evil 8, zal moeten blijken.