Diverse schoolorganisaties in VS verbieden gebruik videobelapp Zoom

Diverse organisaties van scholen in de Verenigde Staten hebben het gebruik van videobelapp Zoom verboden. Veel leerlingen en leraren maken melding van onbevoegden die tijdens videobellen binnenkwamen en ongewenste boodschappen verspreidden.

Onder meer schoolorganisaties in New York City en een regio in de staat Nevada verbieden scholen nog langer Zoom te gebruiken, schrijft The Washington Post. De belangrijkste reden daarvoor is dat 'zoombombing' mogelijk is, waarbij onbevoegden een conferentie binnenkomen en via de 'screensharing'-functie ongewenste beelden laten zien, zoals racistische of pornografische videobeelden. De organisaties willen dat scholen bellen via alternatief Microsoft Teams.

Eerder namen autoriteiten in New York al het veiligheidsbeleid van Zoom onder de loep, nadat daarover vragen waren gerezen. Behalve met 'zoombombing' heeft de videobeldienst te maken met veel andere kwetsbaarheden die nu aan het licht komen, zoals het laten uitlekken van e-mailadressen, de mogelijkheid geven om het Windows-wachtwoord te achterhalen, en het gebruik van een oude, kwetsbare api op macOS waardoor kwaadwillenden toegang konden krijgen tot de microfoon en camera van een apparaat.

Intussen heeft Zoom sorry gezegd voor de vele kwetsbaarheden en gezegd dat het bedrijf negentig dagen lang niet meer werkt aan nieuwe functies, maar alleen de beveiliging en privacy van gebruikers wil gaan verbeteren. Het gebruik van Zoom steeg van 10 miljoen actieve gebruikers enkele maanden geleden naar 200 miljoen nu.