Slack integreert videobellen Microsoft Teams

De zakelijke chatapp Slack heeft videobellen via Microsoft Teams geïntegreerd in zijn dienst. Vorige week zei het bedrijf al dat de integratie eraan zat te komen. Teams is een concurrerende dienst voor Slack.

Slack wil het met de integratie makkelijker maken om te videobellen binnen de chatapp. Gebruikers kunnen onder meer kunnen zien hoe lang een call al bezig is en hoeveel mensen erin zitten, zo blijkt uit de productpagina.

Ook kunnen gebruikers Teams instellen als de standaardapp voor bellen binnen Slack. De chatapp heeft ook een eigen belfunctie. Vorige week had Slack al gezegd dat de integratie eraan zat te komen. De stap valt op, omdat Microsoft met de dienst Teams juist de concurrentie is aangegaan met Slack. Veel bedrijven gebruiken een van beide diensten voor chatcommunicatie tussen medewerkers.

Behalve de Teams-integratie kunnen gebruikers ook andere diensten gaan instellen voor voip met telefoonnummers. Daarvoor zijn onder meer Cisco Jabber, Zoom, RingCentral en DialPad als opties beschikbaar, meldt The Verge.