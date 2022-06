Microsoft voegt integratie met nieuwe third-partyapps toe aan Teams

Microsoft heeft ondersteuning voor twintig nieuwe apps toegevoegd aan Microsoft Teams. Hiermee kunnen gebruikers bijvoorbeeld diensten als Asana en Monday.com direct binnen Teams gebruiken. Via Forms kunnen gebruikers nu ook polls toevoegen aan videovergaderingen.

Microsoft maakt de integratie bekend op zijn website. Onder de apps vallen bijvoorbeeld Asana en Monday.com, waarmee gebruikers taken kunnen creëren, beheren en verdelen. Het bedrijf noemt ook HireVue, Slido en Teamflect. Ook kunnen gebruikers via Microsoft Forms nu polls creëren in Teams, zo meldt het bedrijf in een aparte blogpost. Deze kunnen vervolgens getoond worden tijdens videovergaderingen.

Verder schrijft Microsoft dat het in de toekomst makkelijker wordt om apps voor het Teams-platform te schrijven. Zo komt het bedrijf met Power Apps, waarmee gebruikers simpele apps kunnen schrijven via het chatplatform. Power Automate is een 'workflow-ontwerper' waarmee gebruikers middels templates bepaalde taken kunnen automatiseren. Daarnaast introduceert Microsoft Power Virtual Agents voor Teams. Daarmee kunnen beheerders bots maken voor gebruik binnen Teams. Deze kunnen gebruikt worden als IT-helpdesk of voor HR.