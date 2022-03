Consumenten kunnen 24 uur Microsoft Teams-meetings houden met 300 deelnemers

Microsoft laat consumenten die gratis gebruik maken van zijn communicatietool Teams 24 uur achter elkaar videobellen met maximaal 300 personen. De maatregel geldt voor de komende maanden, zodat families hele dagen kunnen bellen tijdens de feestdagen.

De limiet van videogesprekken van maximaal 24 uur met 300 deelnemers is onderdeel van een set functies die Teams aantrekkelijker moeten maken voor privégebruik, zegt Microsoft. Zo is het nu mogelijk om groepschats te starten tot 250 mensen en mensen uit te nodigen voor videogesprekken zonder dat zij Teams hoeven te hebben. Bovendien zijn 49 mensen tegelijk zichtbaar in de Gallery-view of de Together-modus van de dienst.

De limiet van Teams ligt boven die van andere videobelapps, claimt The Verge. Zoom heeft een limiet van 40 minuten, al wordt die tijdelijk opgeheven. Cisco Webex biedt een limiet van 50 minuten, Google Meet 60 minuten.