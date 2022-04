Aantal bedrijven dat betaalt voor Zoom groeit tot 433.700

Er zijn 433.700 bedrijven met minimaal tien werknemers die betalen voor videobeldienst Zoom. Het is een groei van 63.500 bedrijven ten opzichte van vorig kwartaal. De kwartaalomzet van Zoom was bijna vier keer hoger dan vorig jaar.

Hoeveel gebruikers Zoom in totaal heeft, zegt de dienst niet. Bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers meldt de videobeldienst wel het aantal betalende bedrijven en sinds de coronacrisis zit dat flink in de lift. De groei ten opzichte van vorig jaar is 485 procent.

Inmiddels heeft Zoom 1289 grote klanten die ieder goed waren voor een omzet van 100.000 dollar in de afgelopen twaalf maanden. Dat is een stijging van 136 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De kwartaalomzet van Zoom kwam uit op 777,2 miljoen dollar, een groei van 367 procent ten opzichte van een jaar geleden. De nettowinst bedroeg 198,4 miljoen dollar. Ook in het volgende kwartaal verwacht Zoom nog groeicijfers, maar daarna denkt het bedrijf dat de snelle groei over is.