Gerucht: Zoom werkt aan eigen e-mail- en agendadienst

Videoconferencingsoftware Zoom wordt volgens een gerucht uitgebreid met e-mail en een agenda, om te concurreren met het aanbod van Google en Microsoft. E-mail via een webclient zou mogelijk begin volgend jaar al getest worden.

Volgens het gerucht, dat is gepubliceerd door The Information en waar The Verge over bericht, is de e-mailclient al enige tijd in ontwikkeling. De agenda-applicatie zou langer op zich laten wachten en het is nog niet duidelijk of de ontwikkeling daarvan al is begonnen.

Zoom kreeg er door de coronapandemie honderden miljoenen gebruikers bij, maar het is de vraag of die blijven als de pandemie voorbij is en mensen weer voornamelijk op kantoor gaan werken. Het bedrijf wil met de uitbreidingen vermoedelijk proberen om relevant te blijven in de komende jaren, door een completer alternatief te bieden voor de vergelijkbare diensten van Google en Microsoft.

Vacatures van Zoom wijzen ook op de komst van meer functionaliteit. Zo staat er in vacatureteksten vermeld dat er gewerkt wordt aan nieuwe chatfeatures en de bestaande integraties met apps zoals Asana en Dropbox. Zoom heeft niet gereageerd op het gerucht.