Google begint beperkte uitrol Zoom-ondersteuning voor Nest Hub Max

Google is begonnen met het uitrollen van vroege Zoom-ondersteuning op zijn Nest Hub Max-scherm. Gebruikers uit enkele landen die onderdeel uitmaken van het Preview-programma, kunnen de videobeldienst nu gebruiken via dat slimme scherm.

Ondersteuning voor Zoom op de Nest Hub Max is momenteel beschikbaar in de VS, Canada, Australië, en het Verenigd Koninkrijk, zo meldt Google. Gebruikers in deze landen kunnen Zoom-ondersteuning ontvangen door deel te nemen aan het Preview-programma van Google. Dit kan ingesteld worden via de Google Home-App. Vervolgens kunnen ze Zoom-ondersteuning kunnen inschakelen door hun accounts te koppelen met Google. Hierna kunnen gebruikers hun slimme scherm vragen om een meeting te starten. Het scherm deelt dan informatie over de vergadering, inclusief een link die gedeeld kan worden met genodigden.

In augustus werd al bekendgemaakt dat Zoom ondersteuning krijgt voor slimme schermen, zoals de Nest Hub Max, Amazon Echo Show en Facebook Portal. Het bedrijf meldde toen echter niet concreet wanneer dergelijke ondersteuning zou verschijnen. Facebook voegde eerder al wel Zoom-ondersteuning toe aan zijn Portal-scherm.

Daarnaast maakt Google bekend dat alle gebruikers tot 31 maart 2021 gratis tot 24 uur onafgebroken kunnen videobellen via Meet. Dat doet het bedrijf zodat gebruikers tijdens de feestdagen hele dagen kunnen bellen via zijn videochatplatform. Ook krijgt Google Meet op de Nest Hub Max enkele nieuwe functies, waaronder een optie om deelnemers van een videovergadering in een 2x2-raster te weergeven. Deze nieuwe functies komen eerst beschikbaar voor betalende klanten met een Google Workspaces-account.