Nokia C1 Plus-smartphone met 4g-ondersteuning komt in december uit voor 69 euro

HMD introduceert een Nokia C1 Plus-smartphone. Dat toestel komt in december uit voor 69 euro en krijgt onder andere 4g-ondersteuning. Er verscheen eerder al een reguliere C1-smartphone, die enkel ondersteuning bood voor 3g-connectiviteit.

De C1 Plus heeft een HD+-scherm met beeldverhouding van 18:9, hoewel HMD geen resolutie noemt in zijn persbericht. Het schermdiagonaal is 5,45", net als bij de reguliere C1, die een resolutie van 960x480 pixels had. Vermoedelijk is de schermresolutie van de Plus-variant echter hoger, aangezien HMD bij de specificaties van het oorspronkelijke C1-model niet van een hd-resolutie sprak.

De smartphone krijgt daarnaast een verwisselbare 2500mAh-accu, die via Micro-USB wordt opgeladen. Het toestel heeft verder 1GB aan DDR3-geheugen en 16GB opslagcapaciteit. HMD noemt een quadcore-soc met kloksnelheid van 1,4GHz, maar het is niet bekend om welke chip dat exact gaat. De huidige C1-smartphone had eveneens een quadcore-processor, hoewel die chip iets lager was geklokt. De smartphone krijgt een 3,5mm-jack en wordt geleverd met de Android 10 Go-editie.

Het toestel komt later deze maand beschikbaar en krijgt een adviesprijs van 69 euro. De oorspronkelijke C1 kostte bij release omgerekend 53 euro en was bedoeld voor de Afrikaanse markt.