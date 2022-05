Renders tonen komende midrangetelefoon Nokia

Er zijn renders verschenen van de aankomende smartphone Nokia 6.3 of 6.4 van het Finse HMD Global. De renders laten zien dat de telefoon een vingerafdrukscanner in de powerknop heeft zitten, in plaats van aan de achterkant.

De renders zijn gebaseerd op tekeningen uit de fabriek, meldt OnLeaks, die ze online heeft gezet. De telefoon meet volgens de tekeningen bijna 16,5x7,7cm, waarmee hij iets groter is dan een gemiddelde smartphone anno nu. De telefoon is rond 9,2mm dik en de camera steekt 0,9mm uit. Het scherm zou een diagonaal hebben van 6,45", maar de schermverhouding en resolutie zijn onbekend.

HMD heeft deze telefoon als opvolger van de Nokia 6.2, die sinds september 2019 verkrijgbaar is. De 6-serie is een serie goedkopere midrangetelefoons van HMD Global en de adviesprijzen van die modellen liggen telkens rond 250 euro. OnLeaks vermeldt dat de nieuwe telefoon Nokia 6.3 of 6.4 zal heten.

De telefoon heeft verder een Assistant-knop aan de linkerzijkant zitten en beschikt over een 3,5mm-jack voor audio. OnLeaks zegt dat HMD Global de telefoon binnen drie maanden wil presenteren, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. HMD presenteerde op het Mobile World Congress in Barcelona telkens veel nieuwe modellen, maar vorig jaar ging die beurs niet door vanwege de coronapandemie. Dit jaar vindt de beurs eind juni plaats en niet, zoals gewoonlijk, eind februari.