Panasonic JZ2000-oled-tv heeft HDMI 2.1, lage inputlag en fel oledpaneel

Panasonic heeft het topmodel van zijn oledtelevisies van 2021 onthuld. Het betreft de JZ2000, de opvolger van de HZ2000. Ook het nieuwe model heeft een relatief fel oledpaneel en heeft als vernieuwingen een lagere inputlag en HDMI 2.1. De JZ2000 komt uit in 55 en 65 inch.

Panasonic heeft de JZ2000 een nieuwe beeldprocessor meegegeven, genaamd HCX Pro AI Processor. Deze chip maakt volgens de fabrikant gebruik van kunstmatige intelligentie om het beeld en geluid in real time te analyseren en optimaliseren. De processor herkent wat voor content er bekeken wordt, zoals films, sport, muziek of nieuwsuitzendingen. Deze beelden worden vervolgens vergeleken met een database met beelden waarop de televisie getraind is, op basis waarvan automatisch aanpassingen worden doorgevoerd. Volgens Panasonic betekent dit ook dat gebruikers niet langer voor verschillende content handmatig in de tv-menu's verschillende beeldmodi hoeven te selecteren om instellingen te wijzigen. Deze automatische aanpassingen zijn uit te schakelen als gebruikers handmatig de instellingen willen bepalen.

De Japanse fabrikant doet duidelijk zijn best om de nieuwe televisie ook specifiek aantrekkelijk te maken voor gamers. Zo heeft de JZ2000 HDMI 2.1-ondersteuning, waarmee onder meer de weergave van 4k-beelden met 120fps en Variable Refresh Rate worden ondersteund. Waarschijnlijk zullen e-arc en allm ook aanwezig zijn. Tot nu toe ontbrak deze nieuwste HDMI-standaard op televisies van de Japanse fabrikant. Hoeveel poorten daadwerkelijk HDMI 2.1 ondersteunen en wat de exacte bandbreedte is, is onbekend. Ook spreekt Panasonic van een lage latency. Tijdens een persbriefing toonde een medewerker dat de nieuwe televisie een gemeten inputlag van ongeveer 14ms zou hebben. Die waarde zal alleen haalbaar zijn in de specifieke game mode, een nieuwe beeldmodus die aanwezig is op de televisie. Verder ondersteunt de JZ2000 HDMI Signal Power Link, wat volgens Panasonic de verbinding met oudere apparaten die geen CEC ondersteunen, moet verbeteren. Daarbij kan aan oudere settopboxen of pc's gedacht worden.

Net als de HZ2000 heeft de JZ2000 een speciaal aangepast oledpaneel dat een hogere helderheid moet kunnen halen dan reguliere oledtelevisies. Waarschijnlijk is daartoe weer onder meer een speciale heatsink toegepast die de koeling verbetert. De televisie moet daardoor niet alleen hogere piekhelderheden mogelijk maken, maar ook hogere gemiddelde helderheidswaarden halen. Panasonic gaf wel aan dat de JZ2000 op dit vlak vergelijkbaar zal zijn met de HZ2000 van vorig jaar. Tweakers constateerde in een review van de HZ2000 dat deze een piekhelderheid van 931cd/m² haalde. De nieuwe televisie zal daar dus ook ongeveer op uitkomen. Dit is voor oledtelevisies een relatief hoge helderheid die de meeste oledtelevisies met reguliere panelen niet halen.

Panasonic richt zich net als bij eerdere modellen op een zo accuraat mogelijke weergave van kleuren bij filmcontent, waarbij het bedrijf onder andere de samenwerking met een kleurbewerker uit Hollywood noemt. Daarmee suggereert de fabrikant dat ook de JZ2000 uit de doos al vrij accuraat gekalibreerd zal zijn. De filmmakermodus, die beeldbewerkingen zoals interpolatie uitschakelt, is opnieuw aanwezig en om de weergave verder te verbeteren, zijn zowel Dolby Vision IQ als HDR10+ Adaptive aanwezig, waarmee beelden met deze hdr-standaarden worden aangepast op basis van de lichtomstandigheden in de kamer. Dolby Vision en HDR10+ worden dus beiden ondersteund, evenals HLG en HDR10.

Met de JZ2000 wil Panasonic ook op het vlak van het geluid hoge ogen gooien. De HZ2000 had al voorwaarts en omhoog gerichte ingebouwde luidsprekers en daar voegt de JZ2000 zijwaarts gerichte luidsprekers aan toe. Dit speakersysteem ondersteunt Dolby Atmos en is ontwikkeld in samenwerking met Technics. Of de JZ2000 net als de HZ2000 geen ondersteuning heeft voor DTS, is niet duidelijk.

De nieuwe televisie draait op het besturingssysteem my Home Screen 6.0 en is in staat om het geluidssignaal tegelijk door te sturen naar twee verschillende bluetoothapparaten. Ook zullen de voornaamste stemassistenten worden ondersteund, al benoemt Panasonic die nog niet. Alle specificaties en informatie over de prijzen en release volgen in maart. Dan zal ook duidelijk worden welke overige modellen Panasonic gaat uitbrengen.