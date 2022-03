Panasonic HZW2004

Begin dit jaar, op de CES in Las Vegas, waren we bij de onthulling van Panasonics nieuwe topmodel oledtelevisie: de HZ2000. Deze tv, die bij ons verkocht wordt onder de naam HZW2004, is de opvolger van de GZW2004 van vorig jaar, waarmee hij veel gemeen heeft. Zo is deze tv weer uitgerust met het 140W-luidsprekersysteem dat is ontworpen door de technici van Technics. Het is voorzien van naar voren, naar achteren en naar boven gerichte luidsprekers. Bij de weergave van Dolby Atmos-geluid worden de hoogtekanalen hiermee via het plafond richting je oren gereflecteerd.

Nieuw dit jaar is de toevoeging van Dolby Vision iQ, waarmee de hdr-weergave in het Dolby Vision-formaat kan worden aangepast aan de hoeveelheid gemeten omgevingslicht. Naast Dolby Vision zijn ook de hdr-formaten hdr10, hdr10+ en hybrid-log gamma beschikbaar. Hiermee zijn dus alle hdr-formaten van dit moment afgedekt. Ook de niet-Dolby-formaten kunnen aan het omgevingslicht worden aangepast met een nieuwe feature die Panasonic 'Intelligent Sensing' noemt. Ook is er ondersteuning voor hlg-foto's in Panasonics eigen formaat HLG Photo.

De marketeers van Panasonic mikken al jaren op filmliefhebbers en dus is de HZW2004 voorzien van een Filmmaker-modus. In deze stand worden alle beeldverbeteraars uitgeschakeld en wordt het beeld exact volgens de specificaties weergegeven. Het is nu mogelijk om de tv nauwkeuriger te kalibreren dankzij twee extra kalibratiepunten bij een helderheidsniveau van 0,5 en 1,3 procent. Gebruikers van Calman-software kunnen de tv automatisch kalibreren, waarbij de daarvoor benodigde patroongenerator in de software van de tv is opgenomen.

Uiteraard is er smart-tv in de vorm van My Home Screen, dat dit jaar bij versie 5.0 is aangeland. Meegeleverd wordt een luxe afstandsbediening, met toetsverlichting, die is afgewerkt met metaal. De HZW2004 is leverbaar in een 55"- en een 65"-versie. Wij bekeken in deze review de instapmaat, die op het moment van schrijven in de Pricewatch te vinden was voor zo'n drieduizend euro.