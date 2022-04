Panasonic introduceert lcd-televisies in Europa die op Android TV draaien

Panasonic gaat televisies in Europa uitbrengen die op het Android TV-besturingssysteem draaien. Dat is voor het eerst; tot nu toe heeft de fabrikant altijd geleund op zijn eigen, op FirefoxOS gebaseerde My Home Screen-platform.

Volgens de website FlatpanelsHD komt Panasonic met twee modellen met Android TV, te weten de HX700 en HX710, waarbij er tussen de twee typenummers alleen een verschil is in de kleur van het frame: de HX710 is niet zwart maar zilver. De modellen komen uit in vier formaten, te weten 43, 50, 55 en 65 inch. Volgens een Italiaanse site horen daar prijzen bij van 550, 600, 700 en 950 euro. De televisies ondersteunen verder hdr10, Dolby Vision en hlg. De ondersteuning van hdr10+ lijkt te ontbreken en ook geavanceerde functies zoals individueel dimbare zones van het backlight zouden ontbreken.

Het bestaan van de plannen om dit jaar nog Panasonic tv's met Android TV uit te brengen, werd eind vorig jaar al gebracht door FlatpanelsHD, al was het tot nu toe nog onduidelijk wanneer dat zou gebeuren en bij welke modellen. Het is onduidelijk of Panasonic het Android TV-besturingssysteem breder gaat omarmen en het vervolgens bij meer toekomstige modellen gaat introduceren. De huidige tv's van Panasonic, waaronder ook zijn oled-modellen, draaien net als de tv's van eerdere jaren nog op het eigen My Home Screen-platform.

Dit besturingssysteem heette vroeger Firefox OS. Toen was de Mozilla Foundation nog betrokken, maar toen dit bedrijf in 2016 zichzelf terugtrok, besloot Panasonic het platform zelf te onderhouden. Dit jaar is versie 5.0 van My Home Screen beschikbaar. Deze versie brengt niet alleen de gebruikelijke stabiliteitsverbeteringen met zich mee, maar gebruikers krijgen nu ook aanbevelingen te zien van streamingdiensten als Netflix en YouTube. Ook kunnen Google Assistent en Amazon Alexa worden gebruikt om de tv via een extern apparaat te bedienen.

Op het besturingssysteem van Panasonic was nogal eens kritiek, waarbij bijvoorbeeld het ontbreken van bepaalde apps als Disney+ en het gebrek aan regelmatige updates worden genoemd. Deze kritiek en het feit dat Android TV een meer uitontwikkeld systeem is dat meer mogelijkheden biedt, zijn wellicht aanleiding voor Panasonic geweest om in ieder geval bij een paar nieuwe modellen de overstap te maken. Overigens draaien Philips- en Sony-tv's al geruime tijd op Android TV.