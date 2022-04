Nikhef en SURF testen 400Gbit/s-lijnen in de randstad

Nikhef en SURF testen een 400Gbit/s-glasvezelverbinding tussen Amsterdam, Utrecht, Delft en Leiden. Het gaat om een pilot om straks de verbinding tussen Amsterdam en CERN bij Genève te upgraden.

De test verloopt over het glasvezelnetwerk van SURF en de 400Gbit/s-verbinding wordt gerealiseerd over een afstand van 250 kilometer. De dataverbinding die Nikhef met CERN in Zwitserland heeft is 1800 kilometer lang. Nu biedt die verbinding nog een maximale doorvoersnelheid van 100Gbit/s.

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica, gevestigd op het Science Park in Amsterdam. Het is een van de dertien zogenoemde tier-1-locaties wereldwijd die grote hoeveelheden data van de Large Hadron Collider ontvangt om te analyseren. Door de high luminosity-upgrade van die deeltjesversneller, komt er tegen 2027 veel meer data op de tier-1-locaties af. Nikhef is bezig zich daarop voor te bereiden met snellere opslag en dataverbindingen met meer bandbreedte. Tot 2015 was Nikhef met een 10Gbit/s-lijn met CERN verbonden, sindsdien is dat een 100Gbit/s-verbinding en straks dus een 400Gbit/s-lijn.

SURF heeft voor de test ondersteuning voor Flex Grid aan zijn netwerk toegevoegd en door deze flexibele inzet van grid spacing kan meer data door een enkel kanaal. Op locaties in Amsterdam, Utrecht, Delft en Leiden is daarnaast apparatuur geplaatst die maakt dat er zo min mogelijk signaalverlies en ruis op de verbinding ontstaat. De uiteindelijke verbinding met CERN gaat met dezelfde apparatuur, en ramanversterking moet helpen de hoge doorvoersnelheden in stand te houden.

Volgens it-architect Tristan Suerink van Nikhef is de test al in augustus in gang gezet en verloopt deze voorspoedig: "We draaien al een maand met honderd procent belasting, zonder problemen." Nog dit jaar moet de 400Gbit/s-verbinding met CERN tot stand komen. Dat zou dan de eerste internationale 400Gbit/s-verbinding ter wereld zijn.