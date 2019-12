Ringen, de mens heeft er een bijzondere relatie mee. Onderdanen moesten ringen kussen van koning of kardinaal, andere ringen gaven juist een verbond aan. Dat laatste is ook wat die enorme ringvormige tunnel van de Large Hadron Collider bij CERN doet: de ring verbindt mensen op wetenschappelijk vlak, maar ook persoonlijk en institutioneel, en bovenal: het instituut verbindt naties.

We waren al eens bij CERN geweest om een documentairereeks te maken over de natuurkunde achter het standaardmodel, de werking van de LHC , Atlas en de CMS , de twee grootste detectors in de LHC, de achterliggende netwerktechniek en veel meer. Toen beloofden we jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het grootste natuurkunde-experiment op aarde. De detector was net weer gestart voor de tweede reeks experimenten en dan wordt er vooral onderzoek gedaan. Nu, ruim vier jaar later, ligt de LHC weer stil voor twee jaar aan upgrades en onderhoud, en om voorbereidingen te treffen voor de daaropvolgende High Luminosity LHC, of HL-LHC, die ons tussen 2026 en 2035 van nieuwe kennis moet voorzien.

Nu, tijdens 'Long shutdown 2', is het een uitgelezen moment om de tunnel in te kunnen én de twee grootste detectors voor het eerst zelf in het echt te aanschouwen. In 2015 stond de boel immers weer aan en mocht je niet meer in de buurt komen van die apparaten. We werden samen met enkele andere Nederlandse en Vlaamse journalisten uitgenodigd om in anderhalve dag Atlas, de CMS, de tunnel en nog twee andere experimenten, de Antimatter Factory en Isolde, van dichtbij te bekijken.