Universiteit Maastricht wil IBM's quantumcomputer gebruiken voor LHC-rekenwerk

De Universiteit Maastricht neemt deel aan het IBM Q Network om algoritmen te ontwikkelen voor quantum computing. Het doel is met name om quantum computing in te kunnen zetten voor rekenwerk aan de Einstein Telescope en de High-Luminosity Large Hadron Collider.

Om quantumsystemen in de toekomst in te zetten voor berekeningen en analyses van de Einstein Telescope en de HL-LHC, helpt de Universiteit Maastricht IBM Research met zijn deskundigheid op de gebieden van zwaartekrachtgolven, elementaire deeltjesfysica, signaalanalyse en kunstmatige intelligentie. Omgekeerd gaat IBM toegang verstrekken tot zijn quantumsystemen, kennis over quantumtechnologie delen en twee postdocs sponsoren, met een aanstelling bij het laboratorium van IBM Research.

Twee afdelingen van de Universiteit van Maastricht gaan samenwerken met IBM Research: het Department of Data Science and Knowledge Engineering en de afdeling Gravitational Waves & Fundamental Physics. Het doel is om te komen tot praktisch inzetbare algoritmen die kunnen helpen bij het verwerken van de datastromen van de voorgestelde Einstein Telescope, een gevoelige zwaartekrachtgolfdetector die mogelijk in de grensregio van Nederland, België en Duitsland gebouwd wordt, en de LHCb-deeltjesdetector van de High-Luminosity Large Hadron Collider bij CERN.

De voorgestelde Einstein Telescope en de HL-LHC zijn pas over vijftien jaar gereed. De universiteit en IBM hopen dat quantumsystemen dan ver genoeg gevorderd zijn om deze in te zetten bij het rekenwerk. Zowel de zwaartekrachtgolfdetector als de LHC gaat na de upgrade naar verwachting enorme hoeveelheden data opleveren, wat uitdagingen voor de verwerking ervan met zich meebrengt.

IBM is een van meerdere bedrijven die quantumsystemen ontwikkelt. In theorie kunnen quantumsystemen bepaalde parallelle berekeningen aanzienlijk sneller afhandelen dan met conventionele computing mogelijk is en de eerste praktische mogelijkheden dienen zich aan. IBM wil in 2023 een quantumsysteem met duizend qubits gereed hebben.