Leer de fijne kneepjes van applicatiemodernisatie tijdens event IBM en Tweakers

Wat kan applicatiemodernisatie voor je betekenen en hoe zet je het als developer succesvol in? Op 16 maart organiseert IBM met Tweakers een online event waarin alle tips en tricks rond dit onderwerp aan bod komen.

Ben je developer of als architect nauw betrokken bij development, dan wil je het IBM-event over applicatiemodernisatie zeker niet missen. In ongeveer 2,5 uur leer jij wat het in je dagelijkse werk kan betekenen wanneer je hier effectief mee aan de slag gaat. Maar ook helpen we je (gezond) kritisch te blijven. Met andere woorden: de kunst van het ‘nee’ zeggen. Want is modernisatie altijd wel de heilige graal? Hoe ga je bijvoorbeeld om met C-levels (zoals een CMO) die een kreet uiten (‘Ik wil Snowflake’ of ‘Ik wil containers’) zonder precies te weten waarover ze praten?

Ontdek de ins en outs

Het programma omvat een introductie van het onderwerp en een panel met Marc Loos (cloud advocate, IBM) en Koen van Bakel (principal solution architect, Red Hat). Aansluitend vindt een workshop plaats waarin je kennismaakt met de manier van werken en zelf ervaart wat het betekent, waardoor je nog beter een eigen mening kunt vormen over applicatiemodernisatie.

Hoe pak je een project rond applicatiemodernisatie op? In het programma leer je tegen welke zaken je daarbij aanloopt, bijvoorbeeld op security- en netwerkgebied. Maar ook hoe je daarmee omgaat in samenwerking met andere afdelingen. En hoe doe je meer met de diagnose-informatie die je containers/applicaties teruggeven? In het event leren we je hoe je via slimme methoden de informatie van containers kanaliseert en hoe je daar eventueel machinelearning bij toepast.

Programma 16 maart * 18:30-19:30 - Panelgesprek met Marc Loos, Damiaan Zwietering (IBM), Koen van Brakel (RedHat) en Frank Everaardt (Tweakers).

19:30-19:35 - Korte break

19:35 - 20:20 - Workshop door Koen van Bakel & Marc Loos

20:20 - 20:25 - Korte break

20:25 - 21:10 - Vervolg workshop door Koen van Bakel & Marc Loos

21:10 - 21:25 - Bespreking en afsluiting *programma is onder voorbehoud

Zet een strategische bril op

In het event kijken we verder dan alleen de technologie van nu. Als developer doe je je werk, maar strategieën komen en gaan. Hoe ga je daar mee om en waar moet je op letten? Experts die dagelijks bezig zijn met applicatiemodernisatie delen hun tips uit de praktijk. Alle do’s en don’ts van applicatiemodernisatie komen daarin aan bod. Dit geldt voor de technologieën zelf en hoe je ze op een verantwoorde manier introduceert en ervan profiteert, maar ook voor hoe je dit doet in kritieke omgevingen waarin weinig of zelfs geen ruimte is voor fouten.

Bovendien leer je te kijken naar de drivers buiten het ontwikkelen om. Want hoe maak je die duidelijk en relevant voor jouw bedrijf, carrière en visie? Als doorgewinterde developer moet je immers ook bezig zijn met de non-functionals van je werk. Daarbij merk je dat de strategie en de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen niet altijd in lijn zijn. Het loont om een houding te hebben waarin je verder kijkt dan de opdracht zelf. Stel dus de nodige vragen!

Meld je aan!

Het IBM-event op 16 maart is dé gelegenheid om je even helemaal onder te dompelen in de wereld van applicatiemodernisatie. Meld je snel aan via de poll. Uiterlijk 15 maart ontvang je dan de registratielink waarmee je je aanmelding definitief kunt maken.

Webinar IBM & Tweakers Poll Ja, ik wil aanwezig zijn op 16 maart.

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Actievoorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 28 februari 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 15 maart 2021 23:59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Aanwezigen krijgen uiterlijk 15 maart 2021 bericht per mail, in de vorm van een officiële uitnodiging. Hierin staat de link om je te registreren voor het webinar. Niet-aanwezigen ontvangen geen bericht.

Deelnemers zijn op dinsdag 16 maart 2021 beschikbaar om het gehele programma te volgen.

De uitnodiging voor het evenement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Medewerkers van Tweakers & IBM zijn uitgesloten van deelname.