Militairen voorzien van professionele ICT bij Defensie geeft veel voldoening

Tienduizenden Defensie-collega’s wereldwijd veilig online laten werken volgens de strengste veiligheidseisen. De burger-ict'ers van Defensie maken het mogelijk. We spraken een ict'er over zijn werkzaamheden, doorgroeimogelijkheden en motivatie. “Ik vind het mooi dat ik als burgermedewerker de technische ondersteuning kan bieden om onze militairen zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten werken.”

Maurice werkte in het verleden onder meer bij Rijkswaterstaat als systeembeheerder en stapte in 2004 over naar Defensie. Als senior systeembeheerder bij Datacenter Services houdt hij zich sindsdien bezig met uiteenlopende automatiseringsprojecten. “Mijn afdeling levert en beheert de hardware, virtualisatiesoftware en Windows-servers voor de datacenters. Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om op locatie diensten op te zetten met een koppeling naar die datacenters, waarbij we de data ook beschikbaar maken voor andere Defensie-afdelingen.”

Servers bouwen

Wie denkt dat een systeembeheerder de hele week achter de computer zit, komt in dit geval bedrogen uit. “Het klinkt cliché, maar elke dag is voor mij echt anders”, legt Maurice uit. “Ik zet bijvoorbeeld een dag servers in elkaar, bouw ze in, monteer ze af en bekabel ze. Daarna combineer ik ze met de verschillende netwerk- en opslagsystemen en controleer ik met Defensie-collega’s of het eindproduct naar behoren werkt. De dag erna werk ik aan een omgeving met Windows-servers die een speciale applicatie draaien die 24/7 een hoge beschikbaarheid en performance vereist, terwijl ik later die week virtualisatie-back-end beschikbaar maak, waar tienduizenden Defensie-collega’s gebruik van gaan maken.”

Het team van Maurice richt zich het meest op virtualisaties. Van Windows- en Linux-machines en servers in allerlei variaties tot uiteenlopende applicaties, bedoeld voor Defensiemedewerkers met verschillende werkzaamheden. Als senior beheerder stuurt Maurice bovendien collega’s in zijn team aan en heeft hij contact met hard- en softwareleveranciers en collega’s van andere Defensie-afdelingen. Ook is hij betrokken bij het beheer van de Kustwacht-back-end die wordt ondergebracht bij Defensie ict-infrastructuur.

Militairen bijstaan op locatie

Zoals gezegd zit Maurice niet elke dag op kantoor. “Naarmate je meer werkervaring hebt opgedaan en je kennis hebt vergroot, kun je vaker buiten de deur worden ingezet. Er komen regelmatig vragen ‘uit het veld’, bijvoorbeeld als militairen een vuurtest doen en uiteenlopende gegevens willen verzamelen. Dan praten wij op locatie met de technici en militairen over wat ze precies nodig hebben en helpen wij ter plekke met het opslaan, verwerken, back-uppen en wettelijk archiveren van die data. Je kan hierbij denken aan het verwerken van data van een radarstation, weersomstandigheden en een hoge snelheidscamera die een afschot van een projectiel volgt. Dit zijn allemaal factoren die van invloed zijn op het afschot van een projectiel.” Een oefening slaagt alleen dankzij teamwork tussen de ‘groenen’ (militairen) en ‘witten’ (burgermedewerkers), weet Maurice inmiddels. Dat vereist nauw overleg, in alle fasen.

Datacenter op locatie

Samenwerken is ook nodig bij innovaties waarin ict en militaire logistiek samenkomen. Dat gebeurt steeds meer, vertelt Maurice. “Op dit moment werk ik mee aan de ontwikkeling van het ‘datacenter in the box’-project. Dit wordt een compact en mobiel datacenter dat Defensie ergens neer kan zetten, of dat nu voor een korte periode is of voor bijvoorbeeld twee jaar. Het datacenter moet op eigen kracht kunnen werken, maar ook beheerd kunnen worden vanuit een regulier datacenter. Het moet gestandaardiseerd en reproduceerbaar zijn, zodat de beheerders op locatie altijd weten met welke systemen ze werken. En uiteraard moet alles ook nog eens extreem beveiligd zijn. Het is een complex project waarbij heel veel soorten automatisering samenkomen en waarvoor we intensief samenwerken met andere afdelingen. Juist dat puzzelen en samenwerken vind ik heel interessant.”

Militairen helpen geeft voldoening

Puzzelen en samenwerken met andere afdelingen kan bij veel organisaties. Dat Maurice liever voor Defensie werkt dan voor een commercieel bedrijf, heeft deels met zijn achtergrond te maken. “Ik ben zelf dienstplichtig geweest en heb militairen geholpen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Militairen doen bijzonder werk. Ze leggen hun leven in de waagschaal om Nederland en de rest van de wereld veilig te houden. Ik vind het mooi dat ik als burgermedewerker de technische ondersteuning kan bieden om onze militairen zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten werken. Want daar doe je het voor; je helpt elkaar.”

Als burgermedewerker help je militairen in principe vanuit Nederland. Het kan ook voorkomen dat Defensie je vraagt om mee te gaan op uitzending of een oefening om eenheden in het buitenland te assisteren, maar je beslist altijd zelf of je dit doet.

Doorgroeien en afwisseling

In de zeventien jaar bij Defensie heeft Maurice veel zien veranderen op ict-gebied. De senior systeembeheerder weet hoe belangrijk het is om je kennis op peil te houden en uit te breiden, zeker omdat de defensiesystemen op veel gebieden voorop lopen. “Iedereen kent de verhalen dat Defensie de afgelopen jaren gekrompen en gereorganiseerd is, maar op ict-gebied is er juist een efficiëntieslag gemaakt. Zo zijn er modernere en betere systemen ingezet, waardoor de beheerslasten zijn gedaald. En er is altijd ruimte om cursussen te volgen over producten van bijvoorbeeld Microsoft, VMWare en Cisco. Of om een dag in de week mee te lopen bij een andere ict-afdeling om praktijkervaring op te doen”, zegt hij. “Een technisch collega van mij wil doorgroeien naar een senior-functie en volgt daarom nu een cursus op het gebied van leiderschap.”

“Mede dankzij de doorgroeimogelijkheden en goede arbeidsvoorwaarden is Defensie erg interessant”, vertelt Maurice. “Veel ict'ers specialiseren zich zodat ze zich op één ding kunnen richten. Ik houd mij bij Defensie heel diepgaand met zaken als virtualisatie bezig, maar stuur ook collega’s aan, ben een vraagbaak voor andere afdelingen en help militairen op locatie. Die diversiteit past heel goed bij mij en maakt Defensie voor mij een zeer aantrekkelijke werkgever.”

De juiste mentaliteit

Defensie heeft veel uiteenlopende ict-vacatures uitstaan. Je opleidingsniveau maakt niet uit, weet Maurice. “Er is behoefte aan mensen met verschillende opleidingen en achtergronden. Jaren aan praktijkervaring is natuurlijk mooi meegenomen, maar we kunnen ook nieuwsgierige mbo'ers, hbo'ers en WO'ers gebruiken die net klaar zijn met hun studie. Want doorgroeien kan hier ook terwijl je werkt.” Belangrijker dan een diploma is dat je over de juiste mentaliteit beschikt, vertelt Maurice. “We zijn ict’ers die met oude en ook heel nieuwe systemen werken. Als we nieuwe servers bestellen, kan dat niet bij een webwinkel die ze de volgende dag uitlevert. Als overheid zijn we gebonden aan inkoopprocedures, dus sommige dingen duren wat langer dan je gewend bent. Maar ik verveel mij nooit, want er is zoveel te doen en te leren dat elke dag zo weer voorbij is.”

Naast circa 40.000 beroepsmilitairen werken er zo’n 16.000 burgermedewerkers bij Defensie. Als burgermedewerker draag je geen uniform, maar werk je wel vanuit je eigen vakgebied wereldwijd mee aan vrede en veiligheid. Meer weten? Kijk dan hier.