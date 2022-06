Als burgertechnicus bij Defensie wapens testen voor en met militairen

Bij Defensie werken naast tienduizenden militairen ook zestienduizend burgermedewerkers. Eén van hen is Remco, die als ballisticus wapens en munitie test middels computerberekeningen én beproevingen. We spraken hem over zijn gevarieerde werk. “Ik denk dat heel veel mensen niet weten hoeveel technici en ICT’ers er bij Defensie werken.”

Met een diploma technische natuurkunde op zak begon Remco aan een zeilreis over de wereld. Bijna drie jaar later kwam hij platzak terug in Nederland en zocht hij een technische uitdaging. “Dan denken veel mensen aan bekende bedrijven in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maar ik zag het niet zitten om het merendeel van de dag in een steriele ruimte te werken. Ik zocht een baan waarbij ik mijn theoretische technische kennis kon combineren met praktisch werk.” Remco’s vader attendeerde hem op technische vacatures bij Defensie, een werkgever waar hij zelf niet aan had gedacht. Remco solliciteerde naar een baan als ballisticus en werkt nu als burgermedewerker bij het Kenniscentrum Wapens & Munitie. Hij test wapens, wapensystemen en munitie voor militairen.

Burgermedewerker als vraagbaken

‘’Wij testen wapens, munitie en wapensystemen om er zeker van te zijn dat militairen deze veilig kunnen gebruiken’’, legt Remco uit. Die tests worden beproevingen genoemd. Het Kenniscentrum Wapens & Munitie doet beproevingen op eigen terrein of op een schietlocatie van Defensie. Remco en zijn burgercollega’s werken nauw samen met de militairen. “Wij testen eigenlijk van alles. Zo doen we bijvoorbeeld geluidsmetingen, functioneertesten, of we volgen projectielen met ons eigen radarsysteem om fire control inputs van een wapensysteem te verifiëren. Tijdens zo’n beproeving zijn wij als burgermedewerkers een soort vraagbaak, omdat wij veel afweten van het gebruikte wapen en de munitie. We evalueren met de militairen hoe de schietoefening ging en welke instellingen we misschien kunnen veranderen om het nog veiliger en accurater te maken.” Het merendeel van de medewerkers van het Kenniscentrum Wapens & Munitie is burgermedewerker. De omgang met militairen verloopt volgens Remco heel natuurlijk. “We spreken elkaar aan met de voornaam, wat mij het gevoel geeft dat we op gelijke hoogte staan. Dat komt ook omdat we elkaar nodig hebben voor de balans tussen de technische en theoretische aspecten en de operationele uitvoerbaarheid.”

Op locatie, kantoor en reis

Het bijwonen van beproevingen en het rekenen achter de computer op kantoor is de afwisseling die Remco zocht in zijn baan. “Ik vind het heerlijk om in de cijfers te duiken en berekeningen voor te bereiden voor zo’n test. En om daarna in de praktijk te checken of ze kloppen, terwijl je de dreun hoort van zo’n artillerieschot.” De praktijkervaring houdt hem naar eigen zeggen ook scherp. “Ik vind het belangrijk om te zien hoe het er in het echt aan toegaat en van de troepen in het veld te horen wat hun ervaringen zijn.” Die feedback neemt Remco mee in zijn werkoverleggen met internationale collega’s, vaak in NAVO-verband.

“Door corona werk ik nu al bijna een jaar voornamelijk thuis, maar normaal gesproken zou ik zo’n twintig tot dertig procent van mijn tijd in het buitenland werken”, zegt hij. “Die reizen kun je gelukkig best naar eigen interesse kiezen. Ons kenniscentrum is betrokken bij internationale NAVO-werkgroepen en daarom overleg ik regelmatig met NAVO-rekenaars over de werking van artillerie. Er zit een heel complex model achter het schieten en waar je een projectiel wil laten landen.” Twee keer per jaar maakt Remco dit soort dienstreizen: NAVO-bijeenkomsten van twee weken om het over pure berekeningen te hebben. Die reizen wisselt hij af met beproevingen in het buitenland. In Nederland is Defensie beperkt in schietafstanden. In andere landen is er meer ruimte en dus gaat Remco’s team met militairen mee naar bijvoorbeeld Zweden, Zuid-Afrika of de Verenigde Staten. “We verifiëren de berekeningen en controleren of het afschot van munitie gaat zoals wij denken dat hij moet gaan”, legt hij uit.

De nieuwste apparatuur

Met militairen de wereld overvliegen om schietoefeningen te controleren is natuurlijk leuk, maar niet de reden waarom Remco ballisticus is geworden. “Het geeft mij voldoening dat mijn werk eraan bijdraagt dat de militairen waar dan ook veilig kunnen werken. En ten tweede heb ik bewust voor de functie als ballisticus gekozen vanwege de combinatie tussen het theoretische en praktische werk.”

De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit tevoren. Om Nederland en Nederlandse militairen in het buitenland veilig te houden, innoveert Defensie met nieuwe technieken. Remco: “Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onbemande systemen, remote weapon systems en 3d-printen. Vaak samen met bedrijven uit het werkveld en kennisinstellingen als TNO en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Daarnaast onderhouden en verbeteren we onze bestaande systemen. We werken eigenlijk altijd met state of the art-apparatuur en -technologie. We zitten op het grensvlak van technologische ontwikkelingen en gebruiken vaak techniek die in de civiele wereld achterloopt of nog niet eens bestaat. Op bepaalde kennisgebieden horen wij echt bij de top van de wereld. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een nieuw radarsysteem dat een projectiel tot op wel vijftig kilometer kan volgen.”

NAVO-opleidingen

Om die wereldwijde toppositie te behouden en te verstevigen, biedt Defensie zijn personeel veel opleidings- en doorstromingsmogelijkheden. Zowel intern als extern is er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen, kan Remco beamen. “Defensie is in bepaalde opzichten een bureaucratische organisatie, maar er kan wel heel veel. Vorig jaar zou ik twee weken naar Engeland gaan voor een cursus ballistiek, en later nog twee weken naar een NAVO-opleiding om meer te leren over de internationale werkgroepen. Dit soort cursussen is vanwege de coronapandemie helaas uitgesteld.”

Opleidingsniveau maakt niet uit

Vanwege de doorstroming en groei van de krijgsmacht zoekt Defensie veel technici. Er zijn verspreid door het land locaties waar je met een technische achtergrond terecht kunt, ongeacht je opleidingsniveau. “Mijn team in het oosten van het land zoekt onder andere meettechnici op mbo-niveau die bijvoorbeeld geluids- of snelheidsmetingen helpen verrichten of apparatuur kalibreren. Maar we hebben ook vacatures voor analisten, ict’ers en meer militair gerichte functies. Veel van onze schutters zijn ook burgermedewerkers, dus je kunt als technicus ook bij de schietploeg terechtkomen. En je kunt ook prima zonder opleiding aan de slag. Twee jongens halen hier op basis van hun werkervaring, competenties en tentamens hun mbo-diploma. Vanuit school zijn er dus best wat interessante opties bij Defensie, helemaal omdat veel bedrijven vragen om een paar jaar werkervaring.”

En waar veel bedrijven willen dat je vijf dagen per week naar kantoor komt, blijkt Defensie flexibeler. Remco: “Burgermedewerkers kunnen prima een deel van de week thuis werken en een paar dagen op de kazerne werken. Leidinggevenden begrijpen dat, ik denk omdat ze gewend zijn dat militairen vaak van huis zijn. Dat vind ik fijn, want elke dag in de file staan is niets voor mij.”

Naast circa 40.000 beroepsmilitairen werken er zo’n 16.000 burgermedewerkers bij Defensie. Als burgermedewerker draag je geen uniform, maar werk je wel vanuit je eigen vakgebied wereldwijd mee aan vrede en veiligheid. Wil je meer weten? Kijk dan hier.