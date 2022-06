Enterprise-schijven van Seagate bieden extra veiligheidsfunctionaliteit

Uit statistieken blijkt dat jaarlijks ongeveer 600 miljoen nieuwe hard disk drives (hdd) en solid state drives (ssd) worden verkocht en in gebruik genomen. De wereldwijde datasfeer groeit door naar 175 zettabytes in 2025, waarvan een aanzienlijk deel op Seagate-hardware. Als leverancier van servers, opslagsystemen en bedrijfsgerichte nas-systemen neemt het bedrijf verschillende extra stappen om data te beschermen.

In het afgelopen kalenderjaar verkocht Seagate maar liefst 367 exabytes aan opslagcapaciteit, oftewel meer dan een exabyte per dag(!). De data op deze gegevensdragers zijn in veel gevallen vitale bedrijfsmiddelen, waarvoor Seagate een complete reeks oplossingen heeft die zowel software- als hardwarematige versleuteling bevatten.

Hoe deze versleuteling precies werkt en welk type versleuteling gebruikt wordt, zijn zaken waarover Seagate zich (bewust?) op de vlakte houdt. Wel laat het bedrijf weten dat de oplossingen divers zijn, overal kunnen worden toegepast en schaalbaar zijn: van reguliere opslag tot opslag van datacenters. Emir Amri (Seagate): “Er is daarbij rekening gehouden met datasecurity-eisen van onder meer overheids- en zakelijke klanten die hoge dataprestatieniveaus nastreven en hun data veilig willen versleutelen. Onze Enterprise-producten zijn gecertificeerd via de serviceniveaus van FIPS, Common Criteria en de Trade Agreement Act (TAA) voor compliant storage. Doordat van hardwarematige versleuteling gebruik wordt gemaakt, gaat deze extra veiligheid niet ten koste van de prestaties van deze schijven.”

In enkele seconden gewist

Alle Enterprise-oplossingen, waaronder hdd’s, SAS en SATA-ssd’s, worden standaard geleverd met Seagate Secure-toepassingen voor de allerzwaarste werkbelastingen. Naast alle vereisten op het gebied van certificering is er zo veel extra zekerheid door middel van hardwarematige versleuteling om data te beschermen tegen aanvallen. “Seagate Secure bevat features, zoals detectie van frauduleuze firmware, vergrendelde diagnosepoorten en een veilige opstartmodus”, zegt Amri. “IT-beheerders kunnen de coderingssleutel op elk apparaat snel vervangen en het is bovendien mogelijk om gegevens in enkele seconden cryptografisch te wissen.”

Naast de Enterprise-oplossingen specialiseert Seagate zich in schijven voor nas-oplossingen. De schaalbaarheid van zo’n nas-inrichting is afhankelijk van de data-omvang, maar mocht iemand een nas-oplossing voor thuis- of kleinzakelijk gebruik overwegen, dan adviseert het bedrijf de Seagate IronWolf-schijven. “Deze zijn snel, betrouwbaar en responsief. Voor monitoring hebben we de IronWolf Health Management-tool, die is ook geïntegreerd in het besturingssysteem van sommige nas-apparaten.” Bovendien biedt Seagate op de IronWolf Pro drie jaar Rescue Service voor het geval van een falende schijf waarbij gegevensherstel nodig is. Dit gebeurt in Seagates Lyve Lab, dat gevestigd is in Amsterdam.

‘Overheids-proof’ technologie

Meer dan ooit is verbeterde gegevensbeveiliging noodzaak, voor organisaties in zowel de publieke als private sector. Daarom voldoen de zelfversleutelende schijven aan eisen rondom TAA en FIPS. Deze regelingen bevorderen en beschermen internationale handel, middels (keten)eisen aan producten. Seagate’s TAA- en FIPS-compliant harde schijven en ssd’s zijn afgestemd op elke stap van de supply chain, verminderen risico’s en voldoen aan veiligheidsnormen van de overheid. Zeker nu het naleven van de Algemene Wet voor Gegevensbescherming (AVG) zo essentieel is geworden voor organisaties, is data-encryptie daarbij een instrument, ziet Amri. “Het meest waardevolle in elk opslagsysteem zijn de data zelf. Terwijl codering slechts een klein deel is van de beveiligingsstrategie, kan het helpen bij het naleven van de privacy.” Hij verwijst naar recente, spraakmakende datalekken zoals bij Equifax en Yahoo, die cyberveiligheidskwesties naar de ‘mainstream’ hebben gebracht. “De AVG-naleving toont dat de EU-standaarden voor beveiliging en compliance ook de norm zullen worden in de VS en wereldwijd. Er is nu meer nadruk op verantwoording over hoe om te gaan met kwetsbare en persoonlijke data. Versleutelingstechnologieën op schrijfniveau zijn een methode waarmee organisaties dit kunnen aantonen.”

Veilig recyclen of afdanken

De groei in gegevensopslag brengt met zich mee dat gebruikers steeds meer gegevens- en opslagapparaten uit dienst moeten nemen om ze aan te passen, te hergebruiken, te recyclen en/of af te danken. Hoe gaat Seagate hiermee om, met het oog op dataprotectie, de AVG en regelgeving buiten de EU, zoals de Information Portability and Accountability Act (Hipaa) in de VS en voorschriften rondom intellectuele eigendom en gegevensinbreuk? Hiernaar gevraagd stelt Amri dat wetgeving zoals de AVG veel breder is dan alleen gegevensbeveiliging. “Om te beginnen zijn veilige opslag en versleuteling eenvoudige technische stappen die organisaties kunnen nemen om aan te tonen compliant te zijn. Maar het gaat verder dan dat.”

De volledige Seagate Secure-features spelen volgens de fabrikant in op een ‘onderscheidende, betrouwbare, veilige en duurzame manier van data-opslagverwerking’. Amri: “Heel eenvoudig kunnen IT-beheerders de coderingssleutel op elk apparaat onmiddellijk vervangen en daarmee worden de gegevens snel en veilig cryptografisch gewist. Afschrijving of hergebruik van schijven wordt daardoor ook veel gemakkelijker, met een oplossing die internationaal gecertificeerd is via NIST 800-88 en ISO 27040.”

SeaTools nodig voor Crypto Erase

Seagate Instant Secure Erase (ISE) voor zelfversleutelende schijven is ontworpen om een harde schijf onmiddellijk terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de versleutelingscode te wijzigen zodat alle mogelijk resterende gegevens op de schijf cryptografisch worden gewist. Dit maakt alle gegevens op de schijf permanent en direct onleesbaar. “Om deze functionaliteit op een schijf te verkrijgen, is enerzijds het programma SeaTools nodig, dat draait op verschillende Windows-versies. Daarnaast heb je een SATA-naar-USB-kabel nodig als je op een laptop werkt, of een interne SATA-naar-SATA-connector als je ervoor kiest om een moederbord in een desktop aan te sluiten. Door het programma te starten en de functie Crypto Erase te selecteren, is het mogelijk de schijf terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en eventuele bestaande gegevens permanent onleesbaar te maken.”

Seagate Enterprise-oplossingen (en andere Seagate-producten) zijn in Nederland onder meer verkrijgbaar via Real Solutions in Haarlem.