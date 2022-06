Tweakers Plus, registratieblokkade en marktplaatsen - Development-iteratie #201

Iteratie #201 is afgerond. In deze iteratie is de naamswijziging van Premium in Plus gerealiseerd. Daarnaast is de registratieblokkade opgeheven en de Symfony 5-upgrade afgerond. Ten slotte zijn er nog wat verbeteringen gerealiseerd.

Tweakers Plus

In de .Plan met de update over Tweakers Premium werd aangekondigd dat de naam gaat veranderen van Tweakers Premium in Tweakers Plus. Met deze iteratie is deze naamswijziging doorgevoerd in de codebase. Zo is de styling van het label aangepast op alle plekken waar dit wordt weergegeven. Ook is de Plus-aanduiding zichtbaar bij de filters en in de RSS-feeds.

Aanduiding marktplaatsen in de Pricewatch

Al een geruime tijd hebben we marktplaatsen in de Pricewatch. Jullie kennen dit soort webshops van bijvoorbeeld bol.com Plaza en Amazon.nl Marketplace. Bij deze webshops wordt beperkt zaken gedaan met bol.com of Amazon.nl. De externe partij zorgt voor de verzending en afhandeling van de bestelling die je plaatst.

Om aan te geven dat het om deze manier van zakendoen gaat, vermelden we de naam van de externe partij. Het kan zijn dat de naam van die partij niet bij ons bekend is. In dat geval vermelden we dat met: 'Verkoop door een derde partij'.

Automerge-uitzondering bij topicstart

Als een gebruiker twee forumposts direct onder elkaar plaatst, voegen we deze posts visueel samen. Voor de topicstart wordt een uitzondering gemaakt; hier worden de twee posts nog wel visueel van elkaar gescheiden.

Registratieblokkade opgeheven

Om te voorkomen dat er allerlei spamaccounts worden aangemaakt, is een aantal jaar geleden een registratieblokkade opgezet die voorkwam dat er buiten de Benelux registraties plaatsvonden. Op verzoek van een oplettende gebruiker en de legal afdeling hebben we deze blokkade opgeheven voor alle landen van de Europese Unie.

Symfony 5-upgrade

Nadat we in de kerstperiode het gros van onze 323 php-templates hadden omgezet naar twig, waren er nog 91 over. Deze hebben we in de afgelopen weken ook omgezet. Daarmee was het laatste grote obstakel voor de upgrade naar de nieuwste Symfony-versie weggenomen. De andere benodigde wijzigingen waren vooral heel klein. In totaal waren er nog 24 commits nodig met kleine fixes, het opruimen van code die nu overbodig was en het wegnemen van deprecations die pas na de upgrade konden worden opgelost.

Afgelopen donderdag konden we daardoor vrijwel naadloos van versie 4.4.19 naar versie 5.2.3. Onze Renovatebot zal Symfony voorlopig automatisch bijwerken naar de nieuwste versie.