Devops bij Tweakers en gebruik van Usabilla - Development-iteratie #197

In deze .plan geven we een inkijkje in devops bij Tweakers en ons gebruik van Usabilla. Daarnaast zijn er de releasenotes van de laatste twee iteraties.

Devops bij Tweakers

Juist als die ene collega met vakantie is, gaat de website down. Je weet dat hij het al opgelost zou hebben voordat iemand het zelfs maar doorhad. Nu moet je het zelf doen en kom je erachter dat de documentatie uit 2006 stamt. Bovendien staan er servernamen in waar je nog nooit van gehoord hebt, en is de IRC-bot al een paar jaar uitgefaseerd. Een busfactor van 1 is een groot risico voor een bedrijf. Toch gebeurt het maar al te vaak; die collega die zo goed is in iets, mag het project uitvoeren omdat hij de kennis toch al heeft.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken bij Tweakers, zijn er naast onze fulltime bofh twee developers parttime verantwoordelijk voor devops. Zo proberen we de kennis van onze bofh, die hij in twintig jaar heeft opgebouwd, over meer personen te verdelen.

Bij Tweakers gebruiken we onder meer Puppet, een tool om configuraties op servers te beheren. Normaal maak je een commit in de juiste repository, push je deze en is de configuratie binnen een half uur beschikbaar op de server. Als dit echter niet zo is en de bofh zegt dat je dit zelf mag uitzoeken? Dan leer je snel de pipeline en servers kennen, op de harde manier het verschil tussen een puppet agent en een puppet server, en krijg je een zeer voldaan gevoel als je de docker container hebt weten te starten op de juiste server.

Aanpassingen in onze loadbalancer doen? Een IP-adres aanpassen is prima te doen in een taal die je niet goed beheerst, maar als er een nieuw script toegevoegd moet worden? Dan is twaalf regels TrafficScript schrijven ineens een dagtaak. Zo kost het uitvoeren van deze taken, waarvoor onze bofh zijn hand niet zou omdraaien, veel tijd en zweet. Het resultaat? Dezelfde uitkomst, maar dan wel met een hogere busfactor.

Techupdate

Het techteam is verdergegaan met het beveiligingsplan. Naast verbeteringen aan het plan zelf, heeft 't team ook concrete dingen kunnen doen. Zo is Renovatebot geïmplementeerd om dependencies te beheren. Deze bot maakt merge requests aan voor elke dependency die out-of-date is. Hierdoor is het eenvoudiger om dependencies up-to-date te houden, ook voor de projecten waar niet dagelijks in gewerkt wordt. Verder is het dashboard dat de devops gebruikt om serverstatus te bekijken, uitgebreid en zijn er weer stappen gemaakt om het beheer van Hardware Info eenvoudiger te maken.

Usabilla op Tweakers

Sinds begin dit jaar maken we gebruik van Usabilla-surveys over de hele website. Deze surveys waren geïmplementeerd via Sitespect, onze A/B-testtool, maar nu zijn ze netjes geïntegreerd in de Tweakers-codebase. Om te voorkomen dat er op elke pagina een survey in je scherm verschijnt, hebben we twee extra checks ingebouwd. Je krijgt een survey maar één keer per zestig dagen te zien en daarnaast laten we de survey zien aan een beperkt percentage bezoekers.

Ook staat er onder nieuws- en reviewartikelen een feedbackwidget, waarmee je je mening over het artikel kunt geven en een toelichting kunt achterlaten. Deze widget verschijnt eenmaal per artikel.

Releasenotes

Bij reviews wordt nu weergegeven wanneer het product te leen was gegeven.