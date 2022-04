Digitale bank Aion getest door BE Tweakers-panel: dit zijn de resultaten

In september deed Tweakers Partners een oproep aan de Belgische Tweakers-leden, voor het reviewen van de digitale bank Aion die actief is in België. Inmiddels hebben zes tweakers uit de community de functionaliteiten van de Aion-app uitgebreid getest. Hieronder lees je hun bevindingen.

Op papier klinkt Aion veelbelovend: de eerste bank in Europa die in Googles cloud is gebouwd en gebruikmaakt van het Vodeno Cloud-platform. AI en machinelearning moeten ervoor zorgen dat klanten altijd worden voorzien van de beste aanbiedingen en diensten die bij hen passen. Er zijn momenteel twee varianten: een Light-variant (deze kost 1,90 euro per maand) en een Premium-variant (19 euro per maand). Voor de test is gebruikgemaakt van die laatste.

Hoe werkt de app in de praktijk? Is Aion daadwerkelijk zo gebruiksvriendelijk? Hoe gemakkelijk gaat private banking? En hoe handig werken alle tools van MoneyMax in de praktijk? Lees snel verder voor de uitgebreide gebruikerservaringen.

Registratie Aion

Een van de redenen waarom steeds meer mensen hun zaken via internetbankieren of een app wensen te regelen, is het omslachtige karakter van het openen van een rekening of het veranderen van een bestaande financiële dienst. Vooral bij veel traditionele banken is dit nog altijd een tijdrovende activiteit. Tweakers-lid Aeropop omschrijft het treffend: “Een rekening bij Aion aanmaken kan niet gemakkelijker zijn. Je downloadt de app, vult wat gegevens in en ondertekent alles met ItsMe. Een verademing ten opzichte van de logge manier waarmee ik eerder rekeningen heb aangemaakt. Geen afspraken in kantoren met onmogelijke openingsuren, geen twintig documenten ondertekenen waar je later niet zoveel meer aan hebt. Gewoon allemaal digitaal, super!”

Tester Azerty plaats hier wel een kanttekening bij. Als Linux-gebruiker ondervond hij een probleem met deze vorm van registreren: “Aangezien ik niet bij een aangesloten bank zit, moest het via E-id verlopen. Geen probleem, zou je verwachten, maar hier sta je als Linux-gebruiker gewoonweg in de kou. ItsMe gebruikt een andere connector dan die van de Belgische overheid, en in tegenstelling tot de laatste ondersteunt die specifieke connector enkel Windows en Mac ... Geen ItsMe dus voor mij.” Na het verstrekken van de foto die op zijn identiteitskaart staat en het sturen van een selfievideo lukte het uiteindelijk alsnog. Maar hier ging nog wel een paar uur overheen, aldus Azerty.

Bankieren en spaarrekening aanmaken

Een van de meest opvallende voordelen die Aion claimt ten opzichte van veel reguliere spaarrekeningen is de rente. Maar liefst 1% biedt men aan (0,10% + 0,90%), en dat is in vergelijking met de rente bij veel andere aanbieders hoog te noemen. Tweakers-lid stijn_goethals heeft meteen een handige rekensom gemaakt: als gebruiker moet je een jaar lang € 25.617,98 op je Aion-spaarrekening hebben staan om voordeel te genieten in vergelijking met een gereglementeerde spaarrekening met een minimale rente van 0,11% (0,01% + 0,10%). Nu is 25.000 euro geen klein bedrag, maar ook weer niet zo groot dat het voor veel mensen onhaalbaar is. Killerbie merkt hier het volgende over op: “Het sparen bij Aion lijkt effectief meer op te brengen dan bij mijn huidige bank. Voor mensen die net in het werkende leven stappen en op zoek zijn naar een bank waar ze jaren klant bij willen zijn, kan Aion misschien wel een verschil betekenen.”

Morrisjim meldt dat het aanmaken van een spaarrekening vlot ging (“dit was met een paar tikken gedaan”) maar dat hij af en toe op foutmeldingen stuitte, die verder overigens geen invloed hadden op de functionaliteit: “Ik kreeg hierbij wel een paar keer de melding 'something went wrong' maar als ik dan op ‘OK’ tikte kreeg ik alsnog de bevestiging dat de rekening geopend werd. Deze melding kreeg ik overigens regelmatig bij het gebruik van de app, hoewel de actie die ik ondernam wel altijd daadwerkelijk werd uitgevoerd.” Wat poetswerk lijkt hier dus op zijn plaats. Ook meldt Morrisjim dat het heen en weer overschrijven van geld tussen de zichtrekening en de spaarrekening kinderspel is.

Aropop liep tijdens het betalen met Google Pay wel tegen een probleem aan: “Aion ondersteunt de Bancontact Payconiq-app niet. Na wat onderzoek blijkt dat Aion wel via de fysieke kaart Bancontact-betalingen ondersteunt, maar niet middels de app. Erg jammer.”

Beleggen via Aion

Via Aion kunnen gebruikers ook beleggen. Dit lijken de makers bewust zo simpel mogelijk te hebben gehouden, waarbij consumenten aan de slag kunnen met bedragen vanaf 100 euro. Community-lid d3x is over het laagdrempelige karakter te spreken: “Je krijgt eigenlijk een volledig AI-gestuurd vermogensbeheer waarbij je met een eigen vooropgesteld budget kunt kiezen hoe je dit wilt investeren. Je kiest een profiel - van conservatief tot dynamisch - en krijgt een prognose-overzicht op basis van je vermogen. Zo kun je op een heel simpele manier gaan investeren in obligaties en aandelen. Het gaat allemaal erg vlot en lijkt heel simpel uit te voeren.”

Ook stijn_goethals prijst de eenvoud, maar hij mist informatie over waar je nu precies in belegt. Iets meer achtergrond is wat hem betreft wenselijk: “Exchange Traded Funds zijn erg gemakkelijk aan te kopen door een wizard te doorlopen. Hierbij moet je een paar vragen beantwoorden die resulteren in een beleggingsprofiel. Wat hierbij wel mist is duidelijk inzicht over welke financiële producten je exact gaat kopen. Hierbij zou het delen van de isin-code al een sterke verbetering zijn.” Input waar Aion vast wat mee kan.

MoneyMax: uitgebreide AI-tooling

Aion wil vooral een bank zijn die zijn gebruikers op alle vlakken met hun financiële huishouding helpt om zo geen geld te verspillen aan (te) dure verzekeringen of andere producten. Die filosofie moet samenkomen in MoneyMax, een verzameling tools die de geldzaken van klanten voortdurend scant en tracht te optimaliseren. Denk hierbij aan:

Max Bills: Aion checkt de scherpste tarieven voor energierekeningen en mobiele telefoonaanbieders.

Max Shopping: hierbij worden prijzen van elektronicaproducten en kleding vergeleken. Vindt Aion een goedkopere aanbieder tot en met 30 dagen na aankoop, dan kun je het verschil in prijs terugkrijgen. Hiervoor dient de gebruiker een e-mail met aankoopbewijs door te sturen naar een uniek e-mailadres.

Max Loans: Aion gaat op zoek naar de meeste gunstige leningen.

Max Insurance: hierbij worden de meest voordelige autoverzekeringen voorgesteld.

Max Deposit: de app toont het beste spaaraanbod en termijndeposito’s en vergelijkt daarvoor een slordige dertig banken.

In theorie is dit natuurlijk een erg fijne service. Toch vindt het testpanel dat er bij sommige zaken ruimte is voor verbetering.

Azerty denkt dat deze tool vooral nuttig is voor mensen die zelf niet actief zoeken naar goede alternatieven. “Voor mij resulteerde dit helaas niet in een goed aanbod, aangezien ik zelf jaarlijks van leverancier wissel en al vrij zeker was van het beste tarief. Enkel voor aardgas kon ik 9 cent per maand besparen. Voor mensen die zelf niet veel zin hebben om te wisselen kan dit echter wel een goede uitkomst bieden.”

d3x vindt de Max Bills-tool bij energieaanbieders te beperkt, maar is wel te spreken over het resultaat met betrekking tot zijn mobiele telefoonabonnement: “Om een voorbeeld te geven voor energie: dag-nachttarief, zonnepanelen, combinatie gas + elektriciteitsleverancier, speciale kortingen van leveranciers … al die zaken zijn niet beschikbaar. Zo kwam ik dus niet tot een lager tarief.” Hij vervolgt: “Bij gsm-abonnementen werkt de toepassing beter. Je geeft je data/sms/bel-profiel en de AI gaat op zoek. Dit werkt zeer goed en zo kwam ik op mijn eigen tarief uit. Een pluspunt dus.”

Morrisjim kraakt nog wel een interessante kritische noot: “De Aion-app vraagt alleen om de huidige operator en het aantal MB's/belminuten/sms-jes dat je gemiddeld verbruikt en wat je daar maandelijks voor betaalt. Maar hij vraagt niet of je momenteel ook betaalt voor een telefoon die bij je abonnement hoort. Daardoor kreeg ik een slechte vergelijking, omdat het bedrag dat maandelijks betaald wordt natuurlijk inclusief een telefoontermijnbedrag is. Alle vergelijkingen worden gemaakt met sim-only, waardoor ieder alternatief natuurlijk goedkoper is.”

De Max Shopping-tool klinkt fantastisch maar lijkt op dit moment nog veel te ambitieus. Aropops ervaring laat zien dat Aion op dit punt nog flink wat huiswerk heeft te doen: “Ik heb al mijn aankopen tijdens de reviewperiode ingestuurd, maar geen enkel voorstel gekregen. Aan deze functie is mijns inziens nog wel wat werk te verrichten.” Ook stijn_goethals herkent dit: “Ik heb dit diverse keren geprobeerd maar nooit werd mijn aankoop herkend.” Azerty vindt dit onderdeel bovendien niet gebruiksvriendelijk, omdat elke aankoop naar een apart, random generated e-mailadres moet worden gestuurd en de instellingen voor Amazon momenteel niet werken.

Conclusie Tweakers-testpanel

Overall zijn onze testers duidelijk meer tevreden dan ontevreden over Aion, al verdienen sommige onderdelen doorontwikkeling. Azerty denkt dat de app vooral voor de wat beter bedeelde medemens uitkomst biedt: “Het Premium-lidmaatschap kan voor sommige mensen met voldoende spaargeld en kapitaal voor beleggingen meerwaarde bieden. Voor anderen denk ik dat er betere banken zijn, waar je gratis al een groot basispakket kunt krijgen”.

Aropop vindt de app overall top, al schiet hij wat hem betreft in de praktijk nog op bepaalde vlakken tekort. “Vooral het ontbreken van Bancontact Payconiq is voor mij een serieuze aderlating. Het Premium-lidmaatschap is mijns inziens geschikt voor mensen die Aion als hun hoofdbank kiezen en ook de voordelen zoals de kredietkaart en spaarrekening intensief gebruiken. Het gemak in gebruik en ondersteuning voor Google Pay en Apple Pay zijn voor mij echter een enorm voordeel. Het Light-abonnement is dus echt een aanrader!”

stijn_goethals sluit kort en bondig af: “Een goed functionerende app voor welvarende gebruikers die ongeacht de prijs de beste ervaring willen hebben zonder dat zij enig vorm van financiële kennis hoeven te hebben.”

Overall kan het Light-abonnement dus al veel bieden voor gebruikers. Voor diegenen die een completere, volledige digitale bankervaring willen implementeren, biedt Aion Tweakers-leden een exclusieve actie (zie hieronder) om het zelf eens een maand uit te proberen.

Wil je je nog verder verdiepen in de ervaringen van het testpanel? Hun reviews vind je hier terug.

