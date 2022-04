Tweakers Testfest - Wat vinden testpanelleden van de deelnemende producten?

Het online kick-off-event van het Tweakers Testfest bleek een groot succes. Na afloop ging een flink aantal testpanels van start en inmiddels hebben tientallen users reviews in de Pricewatch geplaatst. Daarmee is het Tweakers Testfest nog niet afgelopen, want ook in de komende weken wordt een aantal interessante producten getest. Benieuwd naar wat de testpanelleden van producten van AOC, AVM, BenQ, Netatmo en NortonLifeLock vonden? Lees de belangrijkste bevindingen in dit artikel.

De geselecteerde tweakers kregen twee weken de tijd om het betreffende product te testen en een review in de Pricewatch te publiceren. Inmiddels hebben de meeste testpanelleden dat gedaan, al druppelen er nog steeds nieuwe testverslagen binnen. Houd de Pricewatch dus in de gaten en het forumtopic. Geen tijd om alle uitgebreide reviews te lezen? In dit overzicht zetten we de voornaamste aandachtspunten op een rij.

AOC C24G2U/BK

Foto door: evd

Acht testers namen de AOC C24G2U/BK onder handen, waarbij de meerderheid vier sterren aan deze gamemonitor toekenden. Over de vormgeving en het gebruiksgemak waren de testers eensgezind. Zo werden het design met dunne schermranden, de stabiele behuizing en de ergonomische instelmogelijkheden met VESA-ondersteuning gewaardeerd. Volgens de testers kijkt het gebogen scherm met een kromming van 1500R prettig. Voor een aantal testers bleek de ingebouwde USB-hub met vier USB 3.2-poorten een welkome verassing, al was er helaas geen bijbehorende USB-kabel inbegrepen. De behuizing heeft ook speakers, maar de audiokwaliteit hiervan bleek ondermaats. Dankzij de meegeleverde HDMI- en DisplayPort-kabel hoefden de users geen eigen kabel te gebruiken.

Vloeiende gameplay is bij een gamemonitor natuurlijk een must. Dat zit bij dit exemplaar van AOC wel goed. De rappe reactietijd van één milliseconde, lage inputlag en hoge verversingssnelheid van 165Hz konden het testpanel bekoren. Daarnaast werkt de ondersteuning voor AMD FreeSync Premium goed in combinatie met nieuwe én oude videokaarten. Ondanks de VA-schermtechniek met een snelle respons namen sommige users tijdens het gamen lichte ghosting waar. De meningen over de kleurweergave, de helderheid en het contrast waren verdeeld. De testers hadden moeite om de juiste software op de website van de fabrikant te vinden, want een bepaalde versie van AOC G-Menu herkende deze monitor niet. Ook de aanwezige osd-knoppen aan de onderzijde van het scherm vonden de reviewers niet ideaal. Het testpanel prees de prijs-kwaliteitverhouding van deze 23,6-inch-gamemonitor, die overigens ook prima inzetbaar is voor kantoordoeleinden.

AVM FritzMesh Set 7590+2400

De AVM FritzMesh Set 7590+2400 viel bij het testpanel goed in de smaak. Drie users kenden de maximale score toe en twee testers gaven vier sterren als eindoordeel. Hoewel deze mesh-router met bijbehorende wifi-repeater veel functionaliteit bevat, bestempelden de testpanelleden de configuratie en installatie als gebruiksvriendelijk. Zo waren van veel providers al profielen aanwezig. De testers prezen het modulaire mesh-systeem waarbij gebruikers eventueel voor een dekkend wifi-netwerk extra satellieten kunnen aanschaffen of oude repeaters kunnen inzetten. De meegeleverde FritzRepeater 2400 gaat rechtstreeks in het stopcontact, waardoor de behuizing mogelijk een naastgelegen stopcontact blokkeert. Verder vond een tester het jammer dat de repeater slechts één gigabitpoort bevat.

Foto door: nooberke

Vier users gebruikten deze AVM-set als vervanging voor de Experia Box. Dat werkte prima, want met de FritzBox 7590 aan het roer kregen de reviewers ethernet, wifi, telefonie en IPTV aan de praat. De testers vonden de vele instelmogelijkheden via het webpaneel en de app prettig, al ontbrak wel een zoekfunctie in het menu. Vergeleken met hun reguliere netwerk-setup zorgde het mesh-systeem bij de meeste users voor een beter wifi-bereik via de 2,4GHz- en 5GHz-frequentieband. Het testpanel vond de AVM FritzMesh Set 7590+2400 wel wat aan de dure kant. Wie de router en repeater los aanschaft, is namelijk goedkoper uit.

BenQ

BenQ deed met drie verschillende monitoren mee aan het Tweakers Testfest. Op één tester na gaven alle testpanelleden vier sterren als eindoordeel. Zij waardeerden onder meer de verversingssnelheid van 144Hz, de goede kleurweergave en de degelijke bouwkwaliteit met een stabiele voet. Reviewer TERW_DAN gaf de BenQ EX2710 wegens een knipperende backlight slechts één ster. Volgens deze user is het scherm ongeschikt voor langdurig gebruik omdat vanwege het onrustige beeld hoofdpijn op de loer zou liggen. HxsScorch ontving dezelfde monitor en had geen klachten met betrekking tot de backlight. Hij prees de snelle reactietijd van één milliseconde en hdr-ondersteuning. Wel vond hij een resolutie van 1920×1080 pixels op een scherm van 27 inch wat aan de lage kant.

Foto door: Ventasus

Ventasus kreeg met de BenQ EX2780Q eveneens een 27 inch-monitor opgestuurd, al heeft deze een hogere resolutie van 2560x1440 pixels. Deze scherpte beviel in de praktijk prima, waarbij deze tester ook de hoge helderheid en duidelijke contrasten waardeerde. Van ghosting was tijdens het gamen geen sprake. In de productdoos zat ook nog een afstandsbediening, maar die werd niet veel gebruikt. Het geluid van de ingebouwde speakers viel voor monitorbegrippen niet tegen, want dialogen waren duidelijk verstaanbaar. Een minpunt is volgens Ventasus dat de monitor zich niet in hoogte laat verstellen.

Twee testers ontvingen een kleinere monitor, de BenQ EX2510. De testpanelleden vonden het een pluspunt dat dit 24,5-inch-scherm zo’n vijftien centimeter in hoogte verstelbaar is. Over de beeldkwaliteit had Ducktape7 wel wat kritiek; hij kon slecht wennen aan de aanwezige HDRi-mode met een automatisch aanpasbare helderheid. Hij keek het liefst met de standaardmodus naar het scherm. Daarentegen kon AiR60 de aanwezige HDRi-knop wel waarderen, omdat hiermee de beeldinstellingen snel zijn aan te passen. Andere genoemde speerpunten van deze monitor zijn de lage inputlag en variabele verversingssnelheid. Tot slot vonden de testers een resolutie van 1920×1080 met name voor het lezen van tekst te laag.

Netatmo Smart Video Doorbell

Foto door: Fransert

Drie testers kenden aan de Netatmo Smart Video Doorbell vier sterren toe. De twee overige reviewers gaven drie sterren. Het testpanel vond het fijn dat er geen abonnementskosten vereist zijn, want deze videodeurbel bewaart de beelden lokaal op een inbegrepen microSD-kaart van 16GB. Ook online opslaan via Dropbox of een ftp-server bleek mogelijk. Afgezien van uiteenlopende opstartproblemen kreeg iedere reviewer de videodeurbel uiteindelijk aan de praat. Via de app lukte het om het apparaatje aan een 2,4GHz-netwerk te koppelen.

De beeldkwaliteit beoordeelde het testpanel als goed, al mistten enkele reviewers 1080p-ondersteuning. Netatmo claimt dat er later via een firmware-upgrade alsnog 1080p-ondersteuning wordt toegevoegd. Daarnaast begon de camera na bewegingsdetectie regelmatig te laat met filmen. Het nachtzicht gaf volgens het testpanel een scherp beeld en de audio klonk duidelijk. Reviewer theunevers merkte een lichte vertraging tussen de gong en binnenkomende pushnotificaties op. Verder mistten enkele users Google Home Assistent-ondersteuning en toegang tot een api-sleutel. Voor Apple HomeKit biedt deze videodeurbel overigens wél ondersteuning.

Foto door: zwammen

Norton 360 for Gamers

Tweakers Testfest staat hoofdzakelijk in het teken van hardware, maar tijdens deze editie was met NortonLifeLock ook een softwareontwikkelaar van de partij. Vijf users kregen het beveiligingspakket Norton 360 for Gamers opgestuurd. Met een ingebouwde vpn-client, wachtwoordmanager, back-upmodule, lage systeembelasting en 50GB cloudopslag viel de antivirussoftware goed in de smaak. Kritiek was er vooral op de verplichte registratie en licentielimiet voor drie apparaten. Verder bleek dat de functie Darkweb gamertag monitoring in Nederland en België niet beschikbaar is. Volgens het testpanel bevat dit softwarepakket in vergelijking met Norton 360 Deluxe nauwelijks inhoudelijke verschillen.

Meer reviews op komst

Er staan nog een behoorlijk aantal reviews van interessante producten op stapel, dus kijk voor verse testverslagen regelmatig in de Pricewatch en houd het forumtopic in de gaten. Een aantal users is nog druk bezig met testen. Wil je alle producten en de reviews nog eens rustig bekijken, neem dan een kijkje op onze speciale Testfest-omgeving. Daar vind je onder andere een overzicht van alle producten. Verder willen we hierbij alvast iedereen bedanken voor de mooie bijdragen aan Tweakers Testfest. We kijken uit naar de editie in 2021!