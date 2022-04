December Prijzen Parade - Dag 11

Maak jouw perfecte smarthome met de krachtigste variant van Homey: Homey Pro.



Een beter smarthome

Homey Pro is uitgerust met zeven(!) verschillende draadloze technieken en compatibel met meer dan 50.000 apparaten van 1000+ verschillende merken. Hiermee is deze smarthome-hub de ideale basis voor jouw smarthome.



Bedien, automatiseer en houd je huis in de gaten, overal ter wereld, met de gratis Homey app voor iOS en Android. Al je apparaten, van KlikAanKlikUit-stekkers op 433Mhz tot aan IKEA Tradfri lampen op Zigbee en een inbouwdimmer op Z-Wave, komen samen in één app.



Homey is gebouwd om een beter smarthome te realiseren: een smarthome waarin producten samenwerken, ongeacht merk en technologie. Waarin je de kracht en veelzijdigheid hebt van open home- automationsystemen, maar dan toegankelijk voor iedereen in het huishouden.



Voor de tweakers

Is Homey het ultieme systeem voor tweakers? Dat hangt af van je voorkeuren. Als jij zelf Linux installeert op je laptop en custom rom's flasht op je main smartphone, is een oplossing op basis van een Raspberry Pi wellicht nog meer geschikt voor jou, omdat je daarmee alles tot op de hardware en het OS zelf kunt aanpassen.



Wil je echter wel de vrijheid van een open systeem maar geen gedoe op het gebied van installatie, hardwarekeuze en onderhoud? Wel de privacy-voordelen, maar ook een eenvoudige cloudverbinding voor op afstand, zonder aan custom portforwarding te moeten doen? Wel krachtige automatisering, maar ook een interface die de rest van je gezin snapt? Dan is Homey er voor jou.



Zigbee, Z-Wave Plus, 433MHz, 868MHz, infrarood, bluetooth en natuurlijk wifi. 50.000+ ondersteunde apparaten van 1000+ merken. Veelzijdig, krachtig, maar ook gebruiksvriendelijk. Dat is Homey Pro: smarthome voor de power-user.