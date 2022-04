TTNL PowerCloud met Power9 brengt ops naar dev

Als developer werk je met IBM Power op een platform dat niet alleen hoge prestaties levert, maar ook heel efficiënt is. Door de ingebouwde virtualisatie en de mogelijkheid om industriestandaard Linux-instances te gebruiken, blijf je gewoon in je vertrouwde omgeving werken, met alle tools van jouw keuze.

De ontwikkelingen rond het IBM Power-platform hebben de afgelopen jaren bepaald niet stilgestaan. Deze zomer werd de IBM Power Chip 10 aangekondigd, waarmee een grote stap is gezet wat betreft platform performance. Een ‘Powercore’ is twee tot drie keer krachtiger dan een ‘Intelcore’ of core van AMD, en met acht smt-threads (per core acht threads tegelijkertijd, bij Intel en AMD is dit twee) verslaat de Power-chip met gemak de meeste X86-varianten.

Tot drie keer hogere prestaties

De Power10-generatie is de opvolger van de Power9-chips die IBM sinds 2017 levert. Daarmee maakt IBM de overstap van de 14nm-chipnode van Power9 naar 7nm bij Power10. Niet alleen is de nieuwe chip krachtiger, het platform is ook tot drie maal krachtiger en zuiniger dan de voorganger Power9. “IBM is heel hard bezig geweest om de footprint van de chip kleiner te maken “, zegt Derk-Jan Boon, cto van TTNL, dat verschillende managed services aanbiedt op het platform. Met TTNL PowerCloud kunnen geïnteresseerden kennismaken met de kracht van deze technologie in een voorgeïnstalleerde (OpenShift-)omgeving. “Het is een heel veelzijdig platform. Niet alleen voor zaken als SAP HANA en Analytics, maar ook voor devops-gebruik. Het brengt als het ware ops naar dev, waarbij developers alle power krijgen die ze nodig hebben voor zware toepassingen.”

Support voor Linux

Voor devops-omgevingen is IBM Power vaak niet de meest voor de hand liggende keuze, maar juist hier is het platform op zijn plaats. Waar traditionele toepassingen met het platform vaak gebruikmaken van het IBM-i OS en AIX, is het ook mogelijk om met volledige support voor Red Hat Linux een krachtige Kubernetes-omgeving met bijvoorbeeld OpenShift te realiseren, waarin de containerperformance granulair (tot op 0,05 core) kan worden ingeregeld.

“Onbekend maakt onbemind”, zo verklaart Derk-Jan het gebrek aan populariteit van het platform onder developers. “Terwijl IBM Power altijd ergens in een hoekje achterin het gebouw bedrijfskritische zaken op een groen scherm uitvoerde, is de wereld voorbijgegaan aan wat er nog meer mogelijk is met het platform. Maar wat je op de platforms van Intel en AMD hebt geleerd, kun je inmiddels ook op IBM Power toepassen, bijvoorbeeld met Kubernetes en Docker waardoor alles gewoon crossplatform draait. En waar je bij IBM Power vroeger misschien aan die grote kasten dacht, kan het nu ook gewoon met één 2U-rackservertje.”

Geschikt voor AI

Onder meer Google en Amazon hebben hun oplossingen met de Power-chip gebouwd. “Interessant is dat voor Power een open memory-interface is ontwikkeld, waardoor je nodes kunt clusteren en een volledig adresseerbaar geheugen tot 2 petabytes kunt gebruiken”, zegt Antoni Uni, IBM Power- en IBM-i-specialist bij TTNL. “Deze technologie is bij uitstek geschikt voor de korte ‘bursts’ met veel rekenkracht die AI-toepassingen nodig hebben.”

“Wij hebben klanten die IBM Power-systemen draaien met 192 cores, met 64 terabyte aan geheugen”, vervolgt Antoni. Wanneer je dit systeem volledig hebt gevirtualiseerd, met partities die begrensd zijn tot 0,05 core, biedt dit de mogelijkheid om honderden VM’s (Lpars) uit te rollen. Al helemaal als je bedenkt dat je bij Intel en AMD een externe hypervisor nodig hebt, terwijl deze al native in het Power-platform zit.” Voor al die verschillende taken is het mogelijk om de processorcapaciteit dynamisch toe te wijzen, maar ook is het mogelijk om bepaalde partities daarbij uit te sluiten, zodat belangrijke taken altijd door kunnen gaan. “Eigenlijk is dat een oud trucje uit de mainframe-tijd, maar dit is op Power wel mogelijk en op andere platformen niet.”

Multi-layered security

Wat betreft security is er sprake van een benadering op verschillende niveaus. “Op hardwareniveau, dus fysiek, is Power het platform met de hoogste uptime in de markt”, zegt Derk-Jan. “Met end-to-end geheugenencryptie waar de hardware en software in zijn geïntegreerd, en dan heb je nog de firmware-stack, met een hypervisor die draait in een eigen kernel waar je niet zomaar bij kunt komen. Tot op heden is nog nooit een security breach gerapporteerd voor Power Hypervisor. Daar bovenop kun je het platform nog verder hardenen met Red Hat Enterprise, afgestemd op alle features die je nodig hebt.”

Een voordeel van IBM Power is dat het zowel on-premise, hybride als compleet in een private cloud (shared, als afgeschermde taartpunt) kunt draaien. De ingebouwde security, waarbij alles versleuteld kan worden op het platform, zorgt er daarbij voor dat je geen last hebt van noisy neighbours. “Je kunt begrensde resources uitdelen in de vorm van dedicated cpu’s of cores, deze worden nooit overstemd door resources in de buurt. Dit soort functionaliteiten is niet in de huidige x86-platformen voorhanden. Wij hebben klanten met zestig, zeventig partities draaien. Daar mogen andere klanten geen last van krijgen. Bij ons is daarom alles begrensd, behalve enkele testomgevingen.”

Efficiënter, ook qua kosten

Nu je als developer met IBM gewoon kunt blijven werken zoals je al deed met de Linux-variant van je keuze (ook als je vastzit aan bijvoorbeeld SUSE, Ubuntu, Debian of CentOS) en de ontwikkeltools die je al gebruikte in je vertrouwde omgeving, is er nog de vraag of het niet veel duurder is. “Nee, juist niet”, zegt Antoni. “Je hebt bijvoorbeeld geen 3rd party hypervisor nodig om te virtualiseren, dit kun je namelijk al op het platform zelf. Je bent minder resources kwijt aan de hypervisor-laag, wat efficiënter is. Daarnaast is niet alleen de kloksnelheid hoog; doordat het ram-geheugen bijna op de processor zit gaat het transporteren van de data met een hogere bussnelheid. Een voordeel is bovendien dat het tegenwoordig ook mogelijk is om gebruik te maken van little-endian, in het verleden was op Power alleen big-endian mogelijk.”

In een hybride cloud met OpenShift hoeft Power ook geen duurdere oplossing te zijn. “Door je omgeving goed te monitoren en te optimaliseren met live partition mobility, het virtueel verplaatsen en het aanpassen van partities, valt er veel winst te behalen”, zegt Derk-Jan. “OpenShift op Intel installeren met een hypervisor is in veel gevallen niet goedkoper dan hetzelfde doen in een Power-omgeving. Met IBM Power zijn minder cores en geheugen nodig voor dezelfde workload als op een Intel-platform. Naast besparingen op hardwarekosten levert dit in veel gevallen ook besparingen op voor softwarelicenties. Als je kijkt naar wat één fysieke Power-server doet in vergelijking met een serverfarm op Windows, pakt de vergelijking in heel veel gevallen zelfs gunstiger uit.”

Test het zelf!

Om developers kennis te laten maken met IBM Power kan TTNL helpen het OpenShift-platform op IBM Power in de IBM Cloud te verkennen. Naast het OpenShift-platform in de IBM Cloud kan een developer of geïnteresseerde kennismaken met de TTNL PowerCloud. Deze draait bij Equinix, een datacenteraanbieder met een hoge mate van beschikbaarheid en een groot aantal interconnectiemogelijkheden met cloudaanbieders. Hier kan een testrun worden gemaakt met Linux op Power en kan met hulp van een TTNL Power-specialist een kijkje worden genomen op de virtualisatiemogelijkheden.

