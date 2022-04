Veiligheid versus gebruikersgemak: hoe ga jij veilig online?

Hoe beweeg je je op een veilige manier online? Welke tools en oplossingen gebruik je? In dit derde (en laatste) artikel in een serie over online security met NordVPN worden enkele adviezen besproken. Maar nog belangrijker: wat zijn jouw gouden tips? Deel ze onder het artikel!

In eerdere artikelen werden enkele adviezen van vpn-aanbieder NordVPN besproken, onder meer over het gebruik van https en het beveiligen van een thuisnetwerk. Wat daarin al opviel was dat er ook op het gebied van security heel veel wegen naar Rome leiden. Met over het algemeen ook de afweging die iedereen voor zichzelf moet maken over veiligheid versus gebruiksgemak. Veiligheid gaat dan ook niet alleen over tooling, maar ook over gedrag en uiteindelijk over de vraag wat veilig genoeg is.

Cloudopslag

Een goed voorbeeld is cloudopslag. Het kan natuurlijk zijn dat je je niet helemaal senang voelt bij het gegeven dat je gegevens bij Google Drive, Microsoft OneDrive of Dropbox staan en dat je dus op zoek bent naar een alternatief. In zo’n geval kun je ervoor kiezen met een eigen server aan de slag te gaan; mits goed geconfigureerd is dat een prima oplossing. Je bent alleen wel afhankelijk van de snelheid van de verbinding van je thuisnetwerk. En wil je beschermd zijn tegen brand of diefstal, dan heb je twee apparaten nodig op verschillende locaties. Een alternatief is een oplossing als Nextcloud of Owncloud: een serveroplossing waarin je je eigen cloud kunt gebruiken en die je wel zelf moet hosten (of bij een hostingpartij onderbrengt). Privacy-technisch misschien een betere oplossing dan de bekende aanbieders in de public cloud, omdat je zelf volledig eigenaar blijft van de data. Maar is het ook veiliger?

Wifi

Het gebruik van publieke wifi-netwerken blijft een belangrijke oorzaak van veiligheidsincidenten met datadiefstal. Vermijd dit dus zoveel mogelijk of gebruik in ieder geval een vpn-oplossing. In principe zet je je wifi altijd uit zodra je buiten je thuisnetwerk komt. Ieder netwerk is per definitie onveilig, zelfs ongeacht de naam. Iedereen kan een kloon maken van een netwerk en daar een captive portal op zetten van het gekloonde netwerk, iets wat bijvoorbeeld regelmatig gebeurt op luchthavens. Nu is verkeer inhoudelijk niet zichtbaar door https, maar dit protocol geldt vaak nog niet voor apps die in je telefoon staan. Deze communiceren vaak nog via http. Of wat te denken van een rooster-app die je agenda synchroniseert? Zulke apps communiceren nog vaak over http. Een vpn-oplossing vangt dit soort scenario’s overigens ook af, wat een extra argument is om vpn dus altijd aan te zetten.

Wachtwoordmanager

Gebruik je een wachtwoordmanager? Verdiep je in ieder geval in het soort encryptie dat wordt gebruikt, ga na of de makers ervan een zero knowledge policy hanteren ten aanzien van je data en verdiep je in de toepassing. En is er al eens sprake geweest van een lek? Hoe groot was dit, wanneer was het en hoe is hierop gereageerd door de makers? Er zijn verschillende populaire cloudgebaseerde toepassingen, LastPass, Dashlane en 1Password, die gemakkelijk zijn te benaderen vanaf verschillende devices, evenals NordPass van NordVPN. Is dat beter dan een lokale toepassing zoals KeePass? Zo’n oplossing hindert misschien de gebruikerservaring, maar zorgt er wel voor dat eventuele hackers hun toevlucht moeten nemen tot lastige methodes. Dan gaat het bijvoorbeeld om malware-aanvallen met gebruik van zaken zoals keyloggers en nog meer geavanceerde tools. Gebruik je zo’n lokale oplossing, let dan wel op met het gebruik van cloudopslagdiensten zoals Dropbox en OneDrive om je lokaal opgeslagen wachtwoorden mee te synchroniseren. Je bent dan zo veilig als de clouddienst in kwestie.

Vpn

Wat we willen benadrukken, is dat je op het gebied van vpn veel keuzes hebt, waaronder uiteraard NordVPN. Waar je op kunt letten zijn onder meer een zero-logs policy en een hoog niveau van encryptie. Je zou daarnaast nog kunnen kijken naar het aantal landen (en welke) waar je van servers gebruik kunt maken, en naar de aangeboden functionaliteiten, zoals port forwarding en compatibiliteit met verschillende platformen. Tot slot is het natuurlijk niet zo dat je per se een online dienst hoeft te gebruiken. Je kunt best je eigen vpn-oplossing inrichten met een zelfgebouwde oplossing. Maar ook dan spelen afwegingen met betrekking tot gebruiksgemak en veiligheid een rol: je moet dit immers wel zelf kunnen (en willen).

Wat zijn jullie gouden tips op het gebied van security? Wat doen jullie zelf? Waarvoor gebruiken jullie een vpn-oplossing? Waarom kies je voor een zelfgebouwde oplossing? En wanneer kiezen jullie voor gebruiksgemak? Laat het vooral weten in de comments! En wil je meer weten over de vpn-diensten van NordVPN? Kijk dan hier.