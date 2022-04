Jim Stolze & de tweakers podcast #1 - alles over elektrische auto’s

Tweakers partners introduceert een nieuwe podcastserie: Jim Stolze & de tweakers. In de eerste aflevering is Mobility Service te gast en staan elektrische auto’s centraal. Jim gaat met deze aanbieder van zakelijk elektrisch leasen in gesprek over deze interessante materie: waar staat elektrisch rijden op dit moment en hoe gaat het er in de toekomst uitzien?

Alexander Boon en Sebastiaan Rodenboog van Mobility Service zijn te gast in de eerste aflevering van Jim Stolze & de tweakers - Een techpodcast. Innovatiedeskundige en schrijver Stolze heeft een grote interesse in alles wat met elektrisch rijden heeft te maken en heeft daarnaast de input van de community-leden ter harte genomen.

Over tien jaar allemaal elektrisch?

In deze podcast passeren verschillende onderwerpen de revue. Uiteraard komen verschillende automerken en modellen voorbij, wordt het onderwerp duurzaamheid aangestipt en bespreekt het trio wanneer stroom nu echt groen is. Ook wordt ingegaan op het bos aan laadpalen, laadpassen, aanbieders en infrastructuur. Om de boel op scherp te zetten, legt Stolze halverwege de podcast zijn gasten vier stellingen voor waar enkel met 'eens' of 'oneens' op mag worden geantwoord. En er wordt natuurlijk gekeken naar de toekomst. Rijden we over tien jaar allemaal elektrisch? Luister snel naar deze podcast en je bent in een keer helemaal bijgepraat!

Welke onderwerpen worden er besproken?

00:00 Opening

00:45 Introductie

02:10 Wat is de elektrische droomauto van Alexander en Sebastiaan?

09:00 Hoe ver zijn we in de transitie van benzineauto’s naar volledig elektrisch rijden?

16:00 Duurzaamheid en infrastructuur

25:23 Vier stellingen: eens of oneens?

37:30 Dilemma’s van tweakers over elektrisch rijden

43:38 Hoe is de situatie in andere landen?

48:17 (De toekomst van) rijden op waterstof versus elektrisch

55:00 Zo zet je voor jezelf alles op een rij over EV’s

Zo beluister of bekijk je de Tweakers Partners Podcast

Deze podcast is te beluisteren via Spotify en te bekijken op YouTube.