Zwart is écht zwart op de oleds van de ASUS Zenbook Series

De oledschermen van de laptops in de ASUS ZenBook Series scoren op verschillende aspecten beter dan lcd-schermen. Meer dan behoorlijke energiezuinigheid en betere prestaties onder lagere lichtomstandigheden maken de keuze voor een olednotebook behoorlijk aantrekkelijk.

De ZenBook Series kent een verscheidenheid aan modellen, maar allemaal zijn ze premium en high-end. Esthetiek is in deze serie belangrijk, maar wat onder de motorkap draait is ook niet verkeerd. Neem bijvoorbeeld de ZenBook Flip S (UX371), met een elfde generatie Intel Core i7-processor, geïntegreerde (Iris X) Intel-graphics, 16GB ram en een ssd met een geheugencapaciteit van 1TB. En zoek je nog meer draagbare computerkracht, dan kom je misschien uit bij de ZenBook Pro Duo (UX581). Dit model heeft een tiende generatie Intel 8-core i9-processor, een GeForce RTX 2060-videokaart, ssd-opties tot 1 TB en tot 32GB aan DDR4 (2666MHz).

Ideaal voor onderweg

Het is goed mogelijk om met deze modellen de hele dag door te komen zonder ook maar één stopcontact te hebben gezien. Met 67Wh aan batterijvermogen houdt de ASUS ZenBook Flip S (UX371) het bijvoorbeeld tot 15 uur uit op één acculading. Dit is voornamelijk terug te voeren op Intels nieuwe Tiger Lake-technologie en Intels Evo-platform. Al langere tijd richt Intel zich op het ontwikkelen van chips die dezelfde rekencapaciteit hebben met een lagere tdp. Reguliere notebook-cpu’s verbruiken nu rond de 30 tot 40W, met Tiger Lake en Evo is dit nog verder teruggebracht naar 15W. Dit genereert minder hitte, waardoor bijvoorbeeld ook minder koeling nodig is en de efficiëntie nog verder toeneemt. In benchmark-tests met multicore rendering komt dit overigens niet zozeer naar voren, de besparing zou vooral in praktijkgebruik moeten blijken.

Met de keuze voor oledschermen is het voor ASUS mogelijk het energieverbruik ten opzichte van notebooks met lcd-schermen verder te verlagen. Oled heeft namelijk als voordeel dat de ledtechnologie niet wordt gebruikt op plekken in het scherm waar geen licht nodig is. Zeker voor liefhebbers van donkere setups in hun applicatieomgeving pakt dit gunstig uit. Een extreem voorbeeld is dat de energieconsumptie bij een volledig zwart scherm milliampères bedraagt; in dit geval verbruikt alleen nog de controllerchip van het scherm elektriciteit. Het enige waarin oledlaptops overigens nog niet ‘zuinig’ zijn, is de aankoopprijs. Aan de ASUS ZenBook Flip S (UX371) hangt in Nederland bijvoorbeeld het toch vrij stevige prijskaartje van 1699 euro. ASUS focust veel op deze technologie, een doorontwikkeling die er uiteindelijk (via verbeterde productieprocessen en simpelweg ‘economy of scale’) toe zou kunnen leiden dat dit type laptop bereikbaar is voor een nog breder publiek.

Secundair liggend scherm

De schermen zijn een belangrijk wapen van de ZenBook Series. In het geval van de ASUS Zenbook DUO (UX581) zijn het er zelfs twee. Beide multitouch-schermen ondersteunen invoer met een stylus, maar met name het liggende scherm boven het toetsenbord (Screenpad Plus) biedt een ergonomisch platform voor je aantekeningen en schetsen. Het secundaire scherm is voor de Nederlandse markt een 2k uhd-ips-scherm dat multitasken gemakkelijker moet maken. Bijvoorbeeld bij het schakelen tussen schermen bij het gamen, of het onderbrengen van applicaties in verschillende panels met verschillende ‘pre-sets’ van configuraties voor onder meer Excel, Word en Photoshop. De Screenpad Plus dient in feite als een extra monitor. In het geval van Photoshop zou je dan een tijdlijn op het horizontale scherm kunnen hebben, die je met je vingers bedient, en de preview van je werk verticaal. Voor 2021 belooft Asus nog een upgrade die de ervaring met de Screenpad Plus verder zal verbeteren.

Maar goed, bouwkwaliteit is één ding. En fraai ziet het er zeker uit. De oledschermen moet je echter vooral met eigen ogen ervaren. De kleuren zijn bijvoorbeeld ontzettend helder en gedetailleerd, met visuals van bioscoopkwaliteit (100 procent DCI-P3 kleurengamma en 133 procent sRGB gamma). Het effect hiervan is dat de kleuren die worden afgebeeld op het scherm rijker en levendiger overkomen. Ideaal voor complexe grafische projecten natuurlijk, maar praktisch alle soorten content hebben er baat bij. Het verschil met lcd-schermen is, als je ze naast elkaar zet, te merken. Een lcd-scherm komt dan plotseling toch vrij ‘grauw’ over, terwijl de kleuren van de oled bijna van het scherm lijken te spatten.

Bij het vergelijken van lcd-schermen en ASUS' oleds komt bovendien naar voren dat de kleurenweergave van de oleds niet verslechtert op een lagere schermhelderheid. Een lcd-scherm geeft nog maar 11 procent van de kleuren weer bij een lage helderheid (16G). Dit betekent dat je met oled je content veel beter kunt zien zonder dat je de helderheid van je scherm hoeft te verhogen. Ook dit helpt de inname van blauw licht te verlagen. In een kantooromgeving bijvoorbeeld, met omgevingslicht van 500 lx, kun je met een oledscherm op 76 procent van de helderheid werken (303 nits). Ter vergelijking: voor dezelfde visuals moet een lcd-scherm op 400 nits werken.

Diepe zwarttinten

Zwart is zwart, toch? Niks is minder waar. Op veel schermen is ‘zwart’ in de praktijk vooral een grijstint. Bij de ASUS-oleds is het anders. Deze displays bevatten miljoenen lichtuitstralende diodes (leds), in plaats van de slechts vijftig of zestig leds in een lcd-display. Een oled-display kan een led voor elke pixel in het scherm aan- en uitschakelen, waardoor je echt kunt genieten van diepe zwarte tinten met een contrastratio van 1.000.000:1. Bijkomend voordeel is dat contrasten ook bewaard blijven bij bewegende beelden. De oled-displays van ASUS hebben een responstijd van 0,2 ms, wat vijftig keer sneller is dan die van een standaard lcd-display voor een laptop. Je geniet daardoor van snelle actiescènes zonder blur en met low-latency gameplay.

En het inbranden van een scherm dan? Soms wordt dit bij oledschermen als risico benoemd. Nu is inbranden bij normaal gebruik al vrij zeldzaam, maar ASUS heeft hoe dan ook een aantal maatregelen genomen om het risico nog verder te verlagen. Als default verscheept het de laptops bijvoorbeeld in de dark mode van Windows. Een andere default is het dimmen van het scherm na vijf minuten inactiviteit. Ook gebruikt ASUS Samsung burn-in refine-technologie, waarbij een algoritme verslechterde pixels herkent en deze kleuren met een hogere helderheid laat weergeven. Doordat oled bovendien flexibeler is dan lcd, is het mogelijk het scherm te versterken. Het materiaal is dunner, waardoor er meer ruimte achter het scherm over is gebleven voor materialen die de structuur verstevigen.

