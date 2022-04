Digital Tweakers Meet-up Artificial Intelligence: nieuwe sprekers bekend

Eerder kondigden we onze nieuwe Digital Meet-Up voor 2021 aan. Op 11 februari nemen bezoekers een duik in de onbegrensde wereld van kunstmatige intelligentie, machine- en deeplearning en computerwetenschappen, tijdens de Digital Meet-up Artificial Intelligence. Je kunt je er nog steeds gratis (!) voor aanmelden.

Voor de Digital Tweakers Meet-up AI hebben we een afwisselend en prikkelend programma samengesteld, zodat de online bezoeker zich kan laten inspireren door verschillende specialisten en toepassingen. Twee sprekers zijn bij de aankondiging van de meet-up al bekendgemaakt: Jan Jongboom van Edge Impuls en Tijmen Schep van Pineaplejazz Design. Vandaag kondigen we twee nieuwe sprekers aan, en ook de eerste partners van deze meet-up.

Nieuwe partners en sprekers

De twee partners die we bekend kunnen maken, zijn softwarebedrijf Chipsoft en verzekeraar Achmea. Daarnaast is er nieuwe informatie over het inhoudelijke programma: naast de eerder aangekondigde talks van Jan Jongboom (Edge Impulse) en Tijmen Schep (technologiecriticus en kunstenaar) zullen ook Ger Baron en Bart Bussmann elk een presentatie verzorgen.

Ger Baron is Chief Technology and Innovation Officer bij de gemeente Amsterdam. Het CTO Innovatieteam zorgt ervoor dat Amsterdam proactief inspeelt op ontwikkelingen op het gebied van innovatie en digitalisering. De inzet van kunstmatige intelligentie op verschillende deelgebieden is daar onderdeel van. Tijdens zijn talk ‘AI in en van de stad’ toont Baron hoe allerlei gemeentelijke diensten inmiddels gebruik kunnen maken van AI-toepassingen. Amsterdam loopt hierin voorop, bijvoorbeeld met ODK, een opensource-platform voor objectherkenning, en het AI-register voor eigen algoritmen.

Bart Bussmann is promovendus aan de Universiteit van Antwerpen en doet onderzoek naar hoe we kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken om de systemen achter klimaatverandering te begrijpen. Hij maakte daarnaast voor Alexander Klöpping en Ernst Pfauth een podcast-script met GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3). In zijn talk ‘GPT-3: Taalmodellen zijn snelle leerlingen’ legt Bussman uit wat GPT-3 precies is en hoe het werkt. Daarnaast gaat hij in op vragen als ‘wat is de toekomst van taalmodellen?’ en ‘moeten programmeurs zich zorgen maken?’.

Gratis registreren

Heb je naar aanleiding van bovenstaande zin om hierbij online aanwezig te zijn? Registreer je dan nu voor een gratis ticket, zodat je straks niks hoeft te missen over de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van artificial intelligence. Wij gebruiken EventInsight als platform voor het organiseren van onze meet-ups. We hebben een Q&A opgesteld met mogelijke vragen hierover.

Blijf voor meer informatie de meet-up pagina over AI volgen.