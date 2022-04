Eerste sprekers bekend voor de Digital Tweakers Meet-up Artificial Intelligence

“Software is eating the world, artificial intelligence is eating software’’. Het eerste deel van die quote komt van de Amerikaanse software-engineer en entrepreneur Marc Andreessen. In 2011 sloeg hij de spijker hiermee op zijn kop. Negen jaar later is er enorm veel veranderd. Artificial intelligence is overal aanwezig en iedereen maakt er bewust of onbewust gebruik van. Maar waar staan we nu? Tijdens de Digital Meet-up Artificial Intelligence op 11 februari 2021 neemt Tweakers een duik in de onbegrensde wereld van kunstmatige intelligentie, machine- en deep-learning en computerwetenschappen. Je kunt je er nu voor aanmelden!

Voor de Digital Tweakers Meet-up AI hebben we een gevarieerd programma samengesteld waarmee de online bezoeker zich kan laten inspireren door verschillende specialisten en toepassingen. Daarnaast zijn er diverse sprekers om naar te luisteren en om mee in discussie te gaan. Twee van die sprekers zijn al bekend: Jan Jongboom van Edge Impuls en Tijmen Schep van Pineaplejazz Design.

De toekomst van slimme devices

Jan Jongboom is de cto van Edge Impulse, een startup die zich richt op machinelearning on the edge: niet in de cloud, maar op het apparaat zelf, wat allerlei voordelen met zich meebrengt. Edge Impulse ziet deze ontwikkeling als een manier om alle apparaten slimmer te maken en Jongboom zal daar in zijn talk ‘AI on the Edge – de toekomst van slimme devices’ verder op ingaan.

Jongboom begon zijn carrière als developer en werkte bij het bedrijf Arm aan lpwan-technologie zoals LoRaWAN en NB-IoT. Eerder was hij als programmeur betrokken bij diverse Mozilla-projecten, en hij is erkend Google Developer Expert.

Het nieuwe normaal?

Tijmen Schep biedt als technologiecriticus, privacydesigner en kunstenaar inzichten in hedendaagse vraagstukken rondom technologie. Hij is onder andere de bedenker van de term ‘social cooling’ die beschrijft hoe in een surveillancecultuur steeds meer zelfcensuur en chillingeffecten ontstaan. In 2016 schreef hij het boek Design my Privacy, een toegankelijke gids voor internet-of-things-ontwerpers die op designscholen in Nederland en Duitsland wordt gebruikt.

Op dit moment werkt Tijmen als artist in residence bij Sherpa, een onderzoeksprogramma van de Europese Unie dat aankomende AI-vraagstukken in kaart brengt. In zijn talk ‘Hoe normaal ben ik?’ daagt hij zijn publiek uit anders naar technologie te leren kijken.

Blijf voor meer informatie de meet-up pagina over AI volgen.